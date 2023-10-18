Ідеальний рецепт швидкого хачапурі

Лінивий хачапурі за 10 хвилин на сніданок
Простий і бюджетний рецепт дуже смачного та м'якого коржика з сиром на сковороді. Обов'язково спробуйте приготувати на сніданок, вам сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- склянка 200 мл;
- борошно 1 склянка (120-130 г);
- молоко 1 склянка (200 г);
- яйце 1 шт.;
- цукор 0,5 ч. л.;
- сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
- розпушувач 0,5 ч. л.;
- сир 150-250 г (що більше сиру, тим смачніше);
- вершкове масло (маленький шматочок).
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти сир на тертці.
Далі змішуємо в тарілці молоко, яйце, сіль, цукор, борошно, розпушувач.
Потім слід додати сир і ретельно перемішати.
Далі потрібно змастити сковороду тонким шаром олії.
Смажити під кришкою на маленькому вогні близько 7-8 хвилин, поки схопиться тісто зверху.
Акуратно перевернути, обсмажити з іншого боку 2-3 хвилини до рум'яності. Ще гарячий корж можна змастити вершковим маслом.
Раніше ми писали про рецепт домашніх ролін з грибами з лаваша від української господині.
Читайте Новини.LIVE!