Ідеальний рецепт швидкого хачапурі

Лінивий хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий і бюджетний рецепт дуже смачного та м'якого коржика з сиром на сковороді. Обов'язково спробуйте приготувати на сніданок, вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

склянка 200 мл;

борошно 1 склянка (120-130 г);

молоко 1 склянка (200 г);

яйце 1 шт.;

цукор 0,5 ч. л.;

сіль за смаком (залежно від солоності сиру);

розпушувач 0,5 ч. л.;

сир 150-250 г (що більше сиру, тим смачніше);

вершкове масло (маленький шматочок).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі змішуємо в тарілці молоко, яйце, сіль, цукор, борошно, розпушувач.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім слід додати сир і ретельно перемішати.

Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змастити сковороду тонким шаром олії.

Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити під кришкою на маленькому вогні близько 7-8 хвилин, поки схопиться тісто зверху.

Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно перевернути, обсмажити з іншого боку 2-3 хвилини до рум'яності. Ще гарячий корж можна змастити вершковим маслом.

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