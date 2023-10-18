Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Лінивий хачапурі за 10 хвилин на сніданок arrow

Лінивий хачапурі за 10 хвилин на сніданок

18 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт швидкого хачапурі
Лінивий хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий і бюджетний рецепт дуже смачного та м'якого коржика з сиром на сковороді. Обов'язково спробуйте приготувати на сніданок, вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • склянка 200 мл;
  • борошно 1 склянка (120-130 г);
  • молоко 1 склянка (200 г);
  • яйце 1 шт.;
  • цукор 0,5 ч. л.;
  • сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
  • розпушувач 0,5 ч. л.;
  • сир 150-250 г (що більше сиру, тим смачніше);
  • вершкове масло (маленький шматочок).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі змішуємо в тарілці молоко, яйце, сіль, цукор, борошно, розпушувач.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім слід додати сир і ретельно перемішати.

null
Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змастити сковороду тонким шаром олії.

null
Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити під кришкою на маленькому вогні близько 7-8 хвилин, поки схопиться тісто зверху.

null
Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно перевернути, обсмажити з іншого боку 2-3 хвилини до рум'яності. Ще гарячий корж можна змастити вершковим маслом.

Раніше ми писали про рецепт домашніх ролін з грибами з лаваша від української господині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі