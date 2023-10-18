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Ленивый хачапури за 10 минут на завтрак

18 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт быстрого хачапури — видео
Ленивій хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и бюджетный рецепт очень вкусной и мягкой лепешки с сыром на сковороде. Обязательно попробуйте приготовит на завтрак, вам точно понравится. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • стакан 200 мл;
  • мука 1 стакан (120-130 г);
  • молоко 1 стакан (200 г);
  • яйцо 1 шт.;
  • сахар 0,5 ч. л.;
  • соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
  • разрыхлитель 0,5 ч. л.;
  • сыр 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее);
  • сливочное масло (маленький кусочек).

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть сыр на терке.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее следует смешать в тарелке молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить сыр и все тщательно  перемешать.

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Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смазать сковороду тонким слоем растительного масла. 

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Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху. 

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Хачапури с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности. Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом. 

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