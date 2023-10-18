Идеальный рецепт быстрого хачапури — видео

Ленивій хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и бюджетный рецепт очень вкусной и мягкой лепешки с сыром на сковороде. Обязательно попробуйте приготовит на завтрак, вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

стакан 200 мл;

мука 1 стакан (120-130 г);

молоко 1 стакан (200 г);

яйцо 1 шт.;

сахар 0,5 ч. л.;

соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);

разрыхлитель 0,5 ч. л.;

сыр 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее);

сливочное масло (маленький кусочек).

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть сыр на терке.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее следует смешать в тарелке молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить сыр и все тщательно перемешать.

Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смазать сковороду тонким слоем растительного масла.

Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху.

Хачапури с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности. Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом.

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