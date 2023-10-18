Идеальный рецепт быстрого хачапури — видео

Ленивый хачапури за 10 минут на завтрак
Простой и бюджетный рецепт очень вкусной и мягкой лепешки с сыром на сковороде. Обязательно попробуйте приготовит на завтрак, вам точно понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- стакан 200 мл;
- мука 1 стакан (120-130 г);
- молоко 1 стакан (200 г);
- яйцо 1 шт.;
- сахар 0,5 ч. л.;
- соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
- разрыхлитель 0,5 ч. л.;
- сыр 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее);
- сливочное масло (маленький кусочек).
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть сыр на терке.
Далее следует смешать в тарелке молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель.
Затем нужно добавить сыр и все тщательно перемешать.
Далее нужно смазать сковороду тонким слоем растительного масла.
Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху.
Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности. Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом.
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