Борщ та сметана. Фото: Pexels

Борщ — традиційна українська страва. Кожна господиня має свій рецепт і вважає його найкращим. Але на жаль для багатьох це перша страва асоціюється з метушнею на кухні. Але є поради, які дозволять приготувати борщ вдвічі швидше, ваші близькі точно здивуються.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Багато хто задається питанням, скільки часу потрібно варити борщ. Ця традиційна українська страва справді вимагає того, щоб їй приділили чимало часу. Впоратися швидше вам допоможе морозильна камера.

Борщ та соління. Фото: Pexels

Лайфхак №1

Для того, щоб швидко приготувати борщ, вам доведеться до цього зробити кілька заготовок. Найчастіше на основі часу приготування займають саме заготівлі. Щоб зробити засмажку потрібно натерти буряк та моркву.

Буряк та ніж. Фото: Freepik

Рекомендації полягає в тому, щоб натерти ці овочі одразу у великій кількості. Далі необхідно розфасувати натерті овочі по пакетах чи контейнерах. Таким чином, перед приготуванням борщу вам необхідно буде просто дістати буряк і моркву, які будуть готові до додавання в засмажку.

Лайфхак №2

Морозильна камера також знадобиться вам у заморожуванні кропу, який практично всі додають у борщ. Справді, складно уявити борщ запашного кропу. Також можна заморозити помідори, з яких заздалегідь потрібно зняти шкірку.

Борщ у тарілку. Фото: Freepik

Така суміш з томатів буде добре доповнювати засмажку для борщу якщо ви забули купити томатну пасту або томатний сік. Досвідчені господині рекомендують використовувати всі разом, і томатну пасту, томатний сік, свіжі або морожені помідори.

Лайфхак №3

Бульйон для борщу можна зварити заздалегідь і зберігати в морозильній камері. У такий спосіб користуються шеф кухаря для того, щоб прискорити час приготування.

Український борщ. Фото: Freepik

Погодьтеся, за допомогою таких порад вам залишиться лише начистити картоплю і нашаткувати капусту, інші інгредієнти потрібно лише дістати з морозильної камери.

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