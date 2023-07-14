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Лайфхак, як приготувати борщ швидко і без метушні

14 липня 2023 06:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Скільки часу потрібно варити борщ
Борщ та сметана. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Борщ — традиційна українська страва. Кожна господиня має свій рецепт і вважає його найкращим. Але на жаль для багатьох це перша страва асоціюється з метушнею на кухні. Але є поради, які дозволять приготувати борщ вдвічі швидше, ваші близькі точно здивуються.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Багато хто задається питанням, скільки часу потрібно варити борщ. Ця традиційна українська страва справді вимагає того, щоб їй приділили чимало часу. Впоратися швидше вам допоможе морозильна камера.

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Борщ та соління. Фото: Pexels

Лайфхак №1

Для того, щоб швидко приготувати борщ, вам доведеться до цього зробити кілька заготовок. Найчастіше на основі часу приготування займають саме заготівлі. Щоб зробити засмажку потрібно натерти буряк та моркву.

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Буряк та ніж. Фото: Freepik

Рекомендації полягає в тому, щоб натерти ці овочі одразу у великій кількості. Далі необхідно розфасувати натерті овочі по пакетах чи контейнерах. Таким чином, перед приготуванням борщу вам необхідно буде просто дістати буряк і моркву, які будуть готові до додавання в засмажку.

Лайфхак №2

Морозильна камера також знадобиться вам у заморожуванні кропу, який практично всі додають у борщ. Справді, складно уявити борщ запашного кропу. Також можна заморозити помідори, з яких заздалегідь потрібно зняти шкірку.

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Борщ у тарілку. Фото: Freepik

Така суміш з томатів буде добре доповнювати засмажку для борщу якщо ви забули купити томатну пасту або томатний сік. Досвідчені господині рекомендують використовувати всі разом, і томатну пасту, томатний сік, свіжі або морожені помідори.

Лайфхак №3

Бульйон для борщу можна зварити заздалегідь і зберігати в морозильній камері. У такий спосіб користуються шеф кухаря для того, щоб прискорити час приготування.

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Український борщ. Фото: Freepik

Погодьтеся, за допомогою таких порад вам залишиться лише начистити картоплю і нашаткувати капусту, інші інгредієнти потрібно лише дістати з морозильної камери.

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