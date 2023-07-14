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Лайфхак, как приготовить борщ быстро и без возни

14 июля 2023 06:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Сколько времени нужно варить борщ
Борщ и сметана. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Борщ — традиционное украинское блюдо. Каждая хозяйка имеет свой рецепт и считает его самым лучшим. Но к сожалению для многих это первое блюда ассоциируется с возней на кухне. Но есть советы, которые позволят приготовить борщ в два раза быстрее, ваши близкие точно удивятся. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Многие задаются вопросом, сколько времени нужно варить борщ. Это традиционное украинское блюдо действительно требует того, чтобы ему уделили немало времени. Справиться быстрее вам поможет морозильная камера. 

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Борщ и соления. Фото: Pexels

Лайфхак № 1 

Для того, чтобы быстро приготовить борщ вам придется до этого сделать несколько заготовок. Зачастую основе время приготовления занимают как раз заготовки. Чтобы сделать зажарку нужно натереть буряк и морковь. 

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Свекла и нож. Фото: Freepik

Рекомендации заключается в том, чтобы натереть эти овощи сразу в большом количестве. Далее необходимо расфасовать натертые овощи по пакетам или контейнерам. Таким образом, перед готовкой борща вам необходимо будет просто достать свеклу и морковь, которые будут готовы к добавлению в зажарку. 

Лайфхак № 2 

Морозильная камера также пригодится вам в заморозке укропа, который практические все добавляют в борщ. Действительно, сложно представить борщ ароматного укропа. Также можно заморозить помидоры, с которых предварительно нужно снять кожицу. 

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Борщ в тарелке. Фото: Freepik

Такая смесь из томатов будет отлично дополнять зажарку для борща в случае если вы забыли купить томатную пасту или томатный сок. Опытные хозяйки рекомендуют использовать все вместе, и томатную пасту, и томатный сок, и свежие или мороженные помидоры. 

Лайфхак № 3 

Бульон для борща можно также сварить заранее и хранить в морозильной камере. Таким способом пользуются шеф повара для того, чтобы ускорить время готовки.

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Украинский борщ. Фото: Freepik

Согласитесь, при помощи таких советов вам останется лишь начистить картофель и нашинковать капусту, остальные ингредиенты нужно всего лишь достать из морозильной камеры. 

Ранее мы писали ТОП-3 рецепта вкусных старинных блюд украинской кухни, которые почти забыли. 

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