Борщ и сметана. Фото: Pexels

Борщ — традиционное украинское блюдо. Каждая хозяйка имеет свой рецепт и считает его самым лучшим. Но к сожалению для многих это первое блюда ассоциируется с возней на кухне. Но есть советы, которые позволят приготовить борщ в два раза быстрее, ваши близкие точно удивятся.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Многие задаются вопросом, сколько времени нужно варить борщ. Это традиционное украинское блюдо действительно требует того, чтобы ему уделили немало времени. Справиться быстрее вам поможет морозильная камера.

Борщ и соления. Фото: Pexels

Лайфхак № 1

Для того, чтобы быстро приготовить борщ вам придется до этого сделать несколько заготовок. Зачастую основе время приготовления занимают как раз заготовки. Чтобы сделать зажарку нужно натереть буряк и морковь.

Свекла и нож. Фото: Freepik

Рекомендации заключается в том, чтобы натереть эти овощи сразу в большом количестве. Далее необходимо расфасовать натертые овощи по пакетам или контейнерам. Таким образом, перед готовкой борща вам необходимо будет просто достать свеклу и морковь, которые будут готовы к добавлению в зажарку.

Лайфхак № 2

Морозильная камера также пригодится вам в заморозке укропа, который практические все добавляют в борщ. Действительно, сложно представить борщ ароматного укропа. Также можно заморозить помидоры, с которых предварительно нужно снять кожицу.

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

Такая смесь из томатов будет отлично дополнять зажарку для борща в случае если вы забыли купить томатную пасту или томатный сок. Опытные хозяйки рекомендуют использовать все вместе, и томатную пасту, и томатный сок, и свежие или мороженные помидоры.

Лайфхак № 3

Бульон для борща можно также сварить заранее и хранить в морозильной камере. Таким способом пользуются шеф повара для того, чтобы ускорить время готовки.

Украинский борщ. Фото: Freepik

Согласитесь, при помощи таких советов вам останется лишь начистить картофель и нашинковать капусту, остальные ингредиенты нужно всего лишь достать из морозильной камеры.

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