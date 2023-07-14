Лайфхак, как приготовить борщ быстро и без возни
Борщ — традиционное украинское блюдо. Каждая хозяйка имеет свой рецепт и считает его самым лучшим. Но к сожалению для многих это первое блюда ассоциируется с возней на кухне. Но есть советы, которые позволят приготовить борщ в два раза быстрее, ваши близкие точно удивятся.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Многие задаются вопросом, сколько времени нужно варить борщ. Это традиционное украинское блюдо действительно требует того, чтобы ему уделили немало времени. Справиться быстрее вам поможет морозильная камера.
Лайфхак № 1
Для того, чтобы быстро приготовить борщ вам придется до этого сделать несколько заготовок. Зачастую основе время приготовления занимают как раз заготовки. Чтобы сделать зажарку нужно натереть буряк и морковь.
Рекомендации заключается в том, чтобы натереть эти овощи сразу в большом количестве. Далее необходимо расфасовать натертые овощи по пакетам или контейнерам. Таким образом, перед готовкой борща вам необходимо будет просто достать свеклу и морковь, которые будут готовы к добавлению в зажарку.
Лайфхак № 2
Морозильная камера также пригодится вам в заморозке укропа, который практические все добавляют в борщ. Действительно, сложно представить борщ ароматного укропа. Также можно заморозить помидоры, с которых предварительно нужно снять кожицу.
Такая смесь из томатов будет отлично дополнять зажарку для борща в случае если вы забыли купить томатную пасту или томатный сок. Опытные хозяйки рекомендуют использовать все вместе, и томатную пасту, и томатный сок, и свежие или мороженные помидоры.
Лайфхак № 3
Бульон для борща можно также сварить заранее и хранить в морозильной камере. Таким способом пользуются шеф повара для того, чтобы ускорить время готовки.
Согласитесь, при помощи таких советов вам останется лишь начистить картофель и нашинковать капусту, остальные ингредиенты нужно всего лишь достать из морозильной камеры.
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