Рецепт української страви з пшона та м'яса — відео рецепт

Козацький куліш, як готують на Полтавщині: українська кухня
Козацький куліш — це польова пшоняна каша, яка готується в казані на вогні. Смачний та неймовірно ситний, що ще треба для гарного обіду. Мабуть, тому він так полюбився колись козакам. Звичайно, рецептів куліша є дуже багато і дуже багато варіацій приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.
Вам знадобиться:
- пшоно 300 г;
- сало 300 г;
- копчене сало 200 г;
- свинина 1 кг;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- картопля 500 г;
- сіль та перець;
- вода 2,5 л;
- часник 7-8 зубчиків;
- яйця 5 шт;
- зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля.
Спосіб приготування
Спочатку підготуємо всі інгредієнти, основний — пшоно, яке потрібно попередньо замочити мінімум на три години.
Далі нарізаємо 300 грамів звичайного сала та 200 грамів копечного. Нам потрібно сало дрібними кубиками.
Далі свинину ріжемо на більші шматочки. Далі дрібно нарізаємо овочі, цибулю, моркву та картоплю.
Потім розігріваємо казан до максимальної температури. Спочтаку потрібно обсмажити звичайне сало.
Коли звичайно сало достатньо висмажиться, додаємо копчене сало. Воно надасть страві особистого смаку.
Трохи пізніше додаємо м'ясо. Смажити потрібно до румяної скоринки. Далі додаємо сіль та перець за смаком.
Потім додаємо цибулю та смажимо до золотистості, далі додаємо моркву. Додаємо 1,5 літри води. Все ретельноперемішати.
Коли вода закипить додаємо картоплю та пшоно.
Далі нарізаємо 7-8 зубчиків часнику та додаємо в страву та додаємо ще один літр води.
Потрібно варити на невеликому вогні, поки не розвариться картопля та пшоно. З цього моменту страву потрібно постійно помішувати.
Далі потрібно взбити 5 яєць та подрібнити зелень, кріп, петрушку та зелену цибулю.
За три хвилини до готовності додаємо до куліша яйця та додаємо зелень.
Знімаємо з вогню та даємо настоятися хоча б 10 хвилин.
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