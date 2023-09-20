Рецепт української страви з пшона та м'яса — відео рецепт

Козацький куліш. Фото: Freepik

Козацький куліш — це польова пшоняна каша, яка готується в казані на вогні. Смачний та неймовірно ситний, що ще треба для гарного обіду. Мабуть, тому він так полюбився колись козакам. Звичайно, рецептів куліша є дуже багато і дуже багато варіацій приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.

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Вам знадобиться:

пшоно 300 г;

сало 300 г;

копчене сало 200 г;

свинина 1 кг;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

картопля 500 г;

сіль та перець;

вода 2,5 л;

часник 7-8 зубчиків;

яйця 5 шт;

зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля.

Спосіб приготування

Спочатку підготуємо всі інгредієнти, основний — пшоно, яке потрібно попередньо замочити мінімум на три години.

Звичайне сало. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо 300 грамів звичайного сала та 200 грамів копечного. Нам потрібно сало дрібними кубиками.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі свинину ріжемо на більші шматочки. Далі дрібно нарізаємо овочі, цибулю, моркву та картоплю.

Нарізана морква. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім розігріваємо казан до максимальної температури. Спочтаку потрібно обсмажити звичайне сало.

Додавання свинини. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Коли звичайно сало достатньо висмажиться, додаємо копчене сало. Воно надасть страві особистого смаку.

Додавання води. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Трохи пізніше додаємо м'ясо. Смажити потрібно до румяної скоринки. Далі додаємо сіль та перець за смаком.

Додавання пшона. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо цибулю та смажимо до золотистості, далі додаємо моркву. Додаємо 1,5 літри води. Все ретельноперемішати.

Курячі яйця. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Коли вода закипить додаємо картоплю та пшоно.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо 7-8 зубчиків часнику та додаємо в страву та додаємо ще один літр води.

Додавання яєць. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потрібно варити на невеликому вогні, поки не розвариться картопля та пшоно. З цього моменту страву потрібно постійно помішувати.

Додавання зелені. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі потрібно взбити 5 яєць та подрібнити зелень, кріп, петрушку та зелену цибулю.

Готовий куліш. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За три хвилини до готовності додаємо до куліша яйця та додаємо зелень.

Знімаємо з вогню та даємо настоятися хоча б 10 хвилин.

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