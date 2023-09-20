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Козацький куліш, як готують на Полтавщині: українська кухня

20 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт української страви з пшона та м'яса — відео рецепт
Козацький куліш. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Козацький куліш — це польова пшоняна каша, яка готується в казані на вогні. Смачний та неймовірно ситний, що ще треба для гарного обіду. Мабуть, тому він так полюбився колись козакам.  Звичайно, рецептів куліша є дуже багато і дуже багато варіацій приготування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів

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Вам знадобиться: 

  • пшоно 300 г;
  • сало 300 г;
  • копчене сало 200 г;
  • свинина 1 кг;
  • цибуля 500 г;
  • морква 500 г;
  • картопля 500 г;
  • сіль та перець;
  • вода 2,5 л;
  • часник 7-8 зубчиків;
  • яйця 5 шт;
  • зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля. 

Спосіб приготування 

Спочатку підготуємо всі інгредієнти, основний — пшоно, яке потрібно попередньо замочити мінімум на три години. 

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Звичайне сало. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо 300 грамів звичайного сала та 200 грамів копечного. Нам потрібно сало дрібними кубиками. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі свинину ріжемо на більші шматочки. Далі дрібно нарізаємо овочі, цибулю, моркву та картоплю. 

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Нарізана морква. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім розігріваємо казан до максимальної температури. Спочтаку потрібно обсмажити звичайне сало. 

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Додавання свинини. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Коли звичайно сало достатньо висмажиться, додаємо копчене сало. Воно надасть страві особистого смаку. 

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Додавання води. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Трохи пізніше додаємо м'ясо. Смажити потрібно до румяної скоринки. Далі додаємо сіль та перець за смаком. 

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Додавання пшона. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо цибулю та смажимо до золотистості, далі додаємо моркву. Додаємо 1,5 літри води. Все ретельноперемішати. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Коли вода закипить додаємо картоплю та пшоно. 

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Нарізана зелень. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо 7-8 зубчиків часнику та додаємо в страву та додаємо ще один літр води. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потрібно варити на невеликому вогні, поки не розвариться картопля та пшоно. З цього моменту страву потрібно постійно помішувати. 

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Додавання зелені. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі потрібно взбити 5 яєць та подрібнити зелень, кріп, петрушку та зелену цибулю. 

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Готовий куліш. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За три хвилини до готовності додаємо до куліша яйця та додаємо зелень. 

Знімаємо з вогню та даємо настоятися хоча б 10 хвилин. 

Раніше ми писали про старовинну українську страву м’ясна підпалка з села Воскресінці. 

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