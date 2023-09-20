Рецепт украинского блюда из пшена и мяса — видео рецепт

Казацкий кулеш, как готовят на Полтавщине: украинская кухня
Казацкий кулеш — это полевая пшенная каша, которая готовится в котле на огне. Вкусный и невероятно сытный, что еще нужно для хорошего обеда. Наверное, потому он так полюбился казакам. Конечно, рецептов кулиша много и очень много вариаций приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.
Вам понадобится:
- пшено 300 г;
- сало 300 г;
- копченое сало 200 г;
- свинина 1 кг;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- картофель 500 г;
- соль и перец;
- вода 2,5л;
- чеснок 7-8 зубчиков;
- яйца 5 шт;
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук.
Способ приготовления
Сначала подготовим все ингредиенты, основной – пшено, которое нужно предварительно замочить минимум на три часа.
Далее нарезаем 300 граммов обыкновенного сала и 200 граммов копечного. Нам нужно сало мелкими кубиками.
Дальше свинину режем на большие кусочки. Далее мелко нарезаем овощи, лук, морковь и картофель.
Затем разогреваем котел до максимальной температуры. Сначала нужно обжарить обычное сало.
Когда обычно сало достаточно выжарится, добавляем копченое сало. Оно придаст блюду личный вкус.
Чуть позже добавляем мясо. Жарить нужно до румяной корочки. Далее добавляем соль и перец по вкусу.
Затем добавляем лук и жарим до золотистости, затем добавляем морковь. Добавляем 1,5 литра воды. Все тщательно перемешать.
Когда вода закипит, добавляем картофель и пшено.
Затем нарезаем 7-8 зубчиков чеснока и добавляем в блюдо и добавляем еще один литр воды.
Нужно варить на небольшом огне, пока не разварится картофель и пшено. С этого момента блюдо нужно постоянно помешивать.
Далее нужно взбить 5 яиц и измельчить зелень, укроп, петрушку и зеленый лук.
За три минуты до готовности добавляем к кулишу яйца и добавляем зелень.
Снимаем с огня и даем настояться хотя бы 10 минут.
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