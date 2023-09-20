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Казацкий кулеш, как готовят на Полтавщине: украинская кухня

20 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт украинского блюда из пшена и мяса — видео рецепт
Казацкий кулеш. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Казацкий кулеш — это полевая пшенная каша, которая готовится в котле на огне. Вкусный и невероятно сытный, что еще нужно для хорошего обеда. Наверное, потому он так полюбился казакам. Конечно, рецептов кулиша много и очень много вариаций приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.

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Вам понадобится:

  • пшено 300 г;
  • сало 300 г;
  • копченое сало 200 г;
  • свинина 1 кг;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • картофель 500 г;
  • соль и перец;
  • вода 2,5л;
  • чеснок 7-8 зубчиков;
  • яйца 5 шт;
  • зелень: укроп, петрушка, зеленый лук.

Способ приготовления

Сначала подготовим все ингредиенты, основной – пшено, которое нужно предварительно замочить минимум на три часа.

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Обычное сало. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нарезаем 300 граммов обыкновенного сала и 200 граммов копечного. Нам нужно сало мелкими кубиками.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Дальше свинину режем на большие кусочки. Далее мелко нарезаем овощи, лук, морковь и картофель.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем разогреваем котел до максимальной температуры. Сначала нужно обжарить обычное сало.

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Добавление свинины. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Когда обычно сало достаточно выжарится, добавляем копченое сало. Оно придаст блюду личный вкус.

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Добавление воды. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Чуть позже добавляем мясо. Жарить нужно до румяной корочки. Далее добавляем соль и перец по вкусу.

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Добавление пшена. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем лук и жарим до золотистости, затем добавляем морковь. Добавляем 1,5 литра воды. Все тщательно перемешать.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Когда вода закипит, добавляем картофель и пшено.

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Нарезанная зелень. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем нарезаем 7-8 зубчиков чеснока и добавляем в блюдо и добавляем еще один литр воды.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Нужно варить на небольшом огне, пока не разварится картофель и пшено. С этого момента блюдо нужно постоянно помешивать.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нужно взбить 5 яиц и измельчить зелень, укроп, петрушку и зеленый лук.

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Готовый кулеш. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За три минуты до готовности добавляем к кулишу яйца и добавляем зелень.

Снимаем с огня и даем настояться хотя бы 10 минут.

Раньше мы писали о старинном украинском блюде мясная растопка из села Воскресинцы.

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