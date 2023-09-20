Рецепт украинского блюда из пшена и мяса — видео рецепт

Казацкий кулеш. Фото: Freepik

Казацкий кулеш — это полевая пшенная каша, которая готовится в котле на огне. Вкусный и невероятно сытный, что еще нужно для хорошего обеда. Наверное, потому он так полюбился казакам. Конечно, рецептов кулиша много и очень много вариаций приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.

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Вам понадобится:

пшено 300 г;

сало 300 г;

копченое сало 200 г;

свинина 1 кг;

лук 500 г;

морковь 500 г;

картофель 500 г;

соль и перец;

вода 2,5л;

чеснок 7-8 зубчиков;

яйца 5 шт;

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук.

Способ приготовления

Сначала подготовим все ингредиенты, основной – пшено, которое нужно предварительно замочить минимум на три часа.

Обычное сало. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нарезаем 300 граммов обыкновенного сала и 200 граммов копечного. Нам нужно сало мелкими кубиками.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Дальше свинину режем на большие кусочки. Далее мелко нарезаем овощи, лук, морковь и картофель.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем разогреваем котел до максимальной температуры. Сначала нужно обжарить обычное сало.

Добавление свинины. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Когда обычно сало достаточно выжарится, добавляем копченое сало. Оно придаст блюду личный вкус.

Добавление воды. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Чуть позже добавляем мясо. Жарить нужно до румяной корочки. Далее добавляем соль и перец по вкусу.

Добавление пшена. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем лук и жарим до золотистости, затем добавляем морковь. Добавляем 1,5 литра воды. Все тщательно перемешать.

Куриные яйца. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Когда вода закипит, добавляем картофель и пшено.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем нарезаем 7-8 зубчиков чеснока и добавляем в блюдо и добавляем еще один литр воды.

Добавление яиц. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Нужно варить на небольшом огне, пока не разварится картофель и пшено. С этого момента блюдо нужно постоянно помешивать.

Добавление зелени. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нужно взбить 5 яиц и измельчить зелень, укроп, петрушку и зеленый лук.

Готовый кулеш. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За три минуты до готовности добавляем к кулишу яйца и добавляем зелень.

Снимаем с огня и даем настояться хотя бы 10 минут.

Раньше мы писали о старинном украинском блюде мясная растопка из села Воскресинцы.