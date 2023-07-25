Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео

Котлети з кабачків від яких не відірватися: бюджетно та смачно
Ще один рецепт страви з кабачків, яка легко і просто готується. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими і ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (середнього розміру);
- морква — 1 шт. (середнього розміру);
- картопля — 2 шт. (невеликого розміру);
- яйця — 2 шт;
- манна крупа — 2 ст.л;
- часник — 2 зубчики;
- зелень петрушки — 10 г;
- сіль, перець за смаком.
Для сметанного соусу:
- сметана — 60 г;
- майонез — 60 г;
- часник — 2 зубчики;
- Зелень кропу — 10 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачки, потім підсолити, перемішати та відставити в сторону, щоб кабачки пустили сік.
Далі потрібно натерти моркву на дрібній тертці та дві картоплини на крупній тертці.
З картоплі необхідно віджати зайвий сік та поксти в ємність, де ви будете замішувати котлети.
Так само необхідно віджати кабачки та додати до картоплі, додати моркву.
Наріжте дрібно зелень. Збийте два курячих яйця та додайте до овочів.
До овочевої маси додайте часник. Далі необхідно все ретельно перемішати та додати дві столові ложки манної крупи, її можна замінити на борошно. Додайте сіль та перець за смаком.
Всю масу необхідно відставити в сторону на 10-15 хвилин, щоб набухла манка. Поки овочева маса стоїть можна приготувати соус. Потрібно з'єднати сметану, часник, зелень та майонез.
Далі можна починати формувати котлети. У процесі формування котлет можна віджимати зайву рідину, так котлети будуть краще тримати форму.
Обсмажте котлети на рослинній олії з обох боків до рум'яного кольору.
Далі котлети потрібно викласти у форму для запікання та поставити в духовку на 10-15 хвилин при 150 градусах.
Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. У цього рецепту тільки плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.