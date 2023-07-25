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Котлети з кабачків від яких не відірватися: бюджетно та смачно

25 липня 2023 07:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео
Котлети з кабачків. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ще один рецепт страви з кабачків, яка легко і просто готується. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими і ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться: 

  • кабачки — 2 шт. (середнього розміру);
  • морква — 1 шт. (середнього розміру);
  • картопля — 2 шт. (невеликого розміру);
  • яйця — 2 шт;
  • манна крупа — 2 ст.л;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелень петрушки — 10 г;
  • сіль, перець за смаком.

Для сметанного соусу:

  • сметана — 60 г;
  • майонез — 60 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • Зелень кропу — 10 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачки, потім підсолити, перемішати та відставити в сторону, щоб кабачки пустили сік. 

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Натертий кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі потрібно натерти моркву на дрібній тертці та дві картоплини на крупній тертці. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

З картоплі необхідно віджати зайвий сік та поксти в ємність, де ви будете замішувати котлети. 

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Натерта картопля та кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Так само необхідно віджати кабачки та додати до картоплі, додати моркву. 

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Овочева суміш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Наріжте дрібно зелень. Збийте два курячих яйця та додайте до овочів. 

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Овочева суміш та манна крупа. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

До овочевої маси додайте часник.  Далі необхідно все ретельно перемішати та додати дві столові ложки манної крупи, її можна замінити на борошно. Додайте сіль та перець за смаком. 

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Овочева котлета. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Всю масу необхідно відставити в сторону на 10-15 хвилин, щоб набухла манка. Поки овочева маса стоїть можна приготувати соус. Потрібно з'єднати сметану, часник, зелень та майонез. 

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Соус до овочевих котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі можна починати формувати котлети. У процесі формування котлет можна віджимати зайву рідину, так котлети будуть краще тримати форму. 

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Формування овочевих котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Обсмажте котлети на рослинній олії з обох боків до рум'яного кольору.

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Обсмажування котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі котлети потрібно викласти у форму для запікання та поставити в духовку на 10-15 хвилин при 150 градусах. 

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. У цього рецепту тільки плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.  

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