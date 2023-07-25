Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Котлеты из кабачков от которых не оторваться: бюджетно и вкусно
Еще один рецепт блюда из кабачков, которое легко и просто готовится. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
Вам понадобится:
- кабачки – 2 шт. (среднего размера);
- морковь – 1 шт. (среднего размера);
- картофель – 2 шт. (небольшого размера);
- яйца — 2 шт;
- манная крупа – 2 ст.л;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень петрушки — 10 г;
- соль, перец по вкусу.
Для сметанного соуса:
- сметана — 60 г;
- майонез — 60 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- Зелень укропа — 10 г.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачки, затем подсолить, перемешать и отставить в сторону, чтобы пустили сок.
Далее нужно натереть морковь на мелкой терке и две картофелины на крупной терке.
Из картофеля нужно отжать лишний сок и паклы в емкость, где вы будете замешивать котлеты.
Так же необходимо отжать кабачки и добавить в картофель, добавить морковь.
Нарежьте мелко зелень. Взбейте два куриных яйца и добавьте к овощам.
К овощной массе добавьте чеснок. Далее необходимо все тщательно перемешать и добавить две столовых ложки манной крупы, ее можно заменить мукой. Добавьте соль и перец по вкусу.
Всю массу необходимо отставить в сторону на 10-15 минут, чтобы набухшая манка. Пока овощная масса стоит приготовить соус. Необходимо соединить сметану, чеснок, зелень и майонез.
Дальше можно начинать формировать котлеты. В процессе формирования котлет можно отжимать лишнюю жидкость, так что котлеты будут лучше держать форму.
Обжарьте котлеты на растительном масле по обе стороны к румяному цвету.
Затем котлеты нужно выложить в форму для запекания и поставить в духовку на 10-15 минут при 150 градусах.
Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.