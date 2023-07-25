Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Котлеты из кабачков от которых не оторваться: бюджетно и вкусно arrow

Котлеты из кабачков от которых не оторваться: бюджетно и вкусно

25 июля 2023 07:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео
Котлеты из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Еще один рецепт блюда из кабачков, которое легко и просто готовится. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки – 2 шт. (среднего размера);
  • морковь – 1 шт. (среднего размера);
  • картофель – 2 шт. (небольшого размера);
  • яйца — 2 шт;
  • манная крупа – 2 ст.л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень петрушки — 10 г;
  • соль, перец по вкусу.

Для сметанного соуса:

  • сметана — 60 г;
  • майонез — 60 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень укропа — 10 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки, затем подсолить, перемешать и отставить в сторону, чтобы пустили сок.

null
Натертый кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее нужно натереть морковь на мелкой терке и две картофелины на крупной терке.

null
Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Из картофеля нужно отжать лишний сок и паклы в емкость, где вы будете замешивать котлеты.

null
Натертый картофель и кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Так же необходимо отжать кабачки и добавить в картофель, добавить морковь.

null
Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарежьте мелко зелень. Взбейте два куриных яйца и добавьте к овощам.

null
Овощная смесь и манная крупа. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

К овощной массе добавьте чеснок. Далее необходимо все тщательно перемешать и добавить две столовых ложки манной крупы, ее можно заменить мукой. Добавьте соль и перец по вкусу.

null
Овощная котлета. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Всю массу необходимо отставить в сторону на 10-15 минут, чтобы набухшая манка. Пока овощная масса стоит приготовить соус. Необходимо соединить сметану, чеснок, зелень и майонез.

null
Соус к овощным котлетам. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Дальше можно начинать формировать котлеты. В процессе формирования котлет можно отжимать лишнюю жидкость, так что котлеты будут лучше держать форму.

null
Формирование овощных котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Обжарьте котлеты на растительном масле по обе стороны к румяному цвету.

null
Обжарка котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Затем котлеты нужно выложить в форму для запекания и поставить в духовку на 10-15 минут при 150 градусах.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз