Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Котлеты из кабачков. Фото: Freepik

Еще один рецепт блюда из кабачков, которое легко и просто готовится. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки – 2 шт. (среднего размера);

морковь – 1 шт. (среднего размера);

картофель – 2 шт. (небольшого размера);

яйца — 2 шт;

манная крупа – 2 ст.л;

чеснок — 2 зубчика;

зелень петрушки — 10 г;

соль, перец по вкусу.

Для сметанного соуса:

сметана — 60 г;

майонез — 60 г;

чеснок — 2 зубчика;

Зелень укропа — 10 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки, затем подсолить, перемешать и отставить в сторону, чтобы пустили сок.

Натертый кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее нужно натереть морковь на мелкой терке и две картофелины на крупной терке.

Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Из картофеля нужно отжать лишний сок и паклы в емкость, где вы будете замешивать котлеты.

Натертый картофель и кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Так же необходимо отжать кабачки и добавить в картофель, добавить морковь.

Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарежьте мелко зелень. Взбейте два куриных яйца и добавьте к овощам.

Овощная смесь и манная крупа. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

К овощной массе добавьте чеснок. Далее необходимо все тщательно перемешать и добавить две столовых ложки манной крупы, ее можно заменить мукой. Добавьте соль и перец по вкусу.

Овощная котлета. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Всю массу необходимо отставить в сторону на 10-15 минут, чтобы набухшая манка. Пока овощная масса стоит приготовить соус. Необходимо соединить сметану, чеснок, зелень и майонез.

Соус к овощным котлетам. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Дальше можно начинать формировать котлеты. В процессе формирования котлет можно отжимать лишнюю жидкость, так что котлеты будут лучше держать форму.

Формирование овощных котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Обжарьте котлеты на растительном масле по обе стороны к румяному цвету.

Обжарка котлет. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Затем котлеты нужно выложить в форму для запекания и поставить в духовку на 10-15 минут при 150 градусах.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.