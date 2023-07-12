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Корисні поради: як швидко і просто почистити авокадо

12 липня 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Корисні поради: як швидко і просто почистити авокадо
Стиглі плоди авокадо. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Авокадо називають їжею богів. Цей плід легко може замінити масло на хлібі, його можна використати як соус для сендвіча, поєднавши із яйцем та овочами. Але не всі знають, як його правильно чистити. 

Новини.LIVE зібрало інформацію, як це правильно зробити.

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  • Помийте плід авокадо та протріть його паперовим рушником.
  • Гострим лезом ножа обережно розріжте авокадо уздовж по колу плода. Візьміть руками за обидві половинки авокадо та проверніть долоні у різні сторони.
  • Кісточку можна вийняти двома методами. Перший — це вдарити лезом ножа по кісточці, так щоб вона відділилась разом із лезом ножа. Другий — обережно підважити його ложкою.
  • Щоб дістати м’якоть авокадо, візьміть столову ложку та встроміть її між м’якоттю та шкіркою. Делікатними рухами, пропхайте ложку всередину авокадо та м’якоть цілою від’єднається від шкірки. 
похудение, еда, авокадо
Стиглий плід авокадо. Фото: Сегодня

Нагадаємо, в Україні триває сезон черешень та вишень. Багато хто з нас дуже любить ласувати цими плодами. Однак мало хто знає, чим же вони корисні.

За словами Світлани Фус, вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні. 

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