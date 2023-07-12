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Полезные советы: как быстро и просто почистить авокадо

12 июля 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Полезные советы: как быстро и просто почистить авокадо
Спелые плоды авокадо. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Авокадо называют едой богов. Этот плод легко может заменить масло на хлебе, его можно использовать в качестве соуса для сэндвича, соединив с яйцом и овощами. Но не все знают, как его правильно чистить.

Новини.LIVE собрало информацию, как это правильно сделать.

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Как почистить авокадо и порезать

  • Помойте плод авокадо и протрите бумажным полотенцем.
  • Острым лезвием ножа осторожно разрежьте авокадо вдоль по кругу плода. Возьмите руками за обе половинки авокадо и проверните ладони в разные стороны.
  • Косточку можно вынуть двумя методами. Первый — это ударить лезвием ножа по косточке, так чтобы она отделилась вместе с лезвием ножа. Второй — осторожно подвесить его ложкой.
  • Чтобы получить мякоть авокадо, возьмите столовую ложку и вставьте ее между мякотью и кожурой. Нежными движениями, пропихните ложку внутрь авокадо и мякоть целой отсоединится от кожуры.
похудение, еда, авокадо
Спелый плод авокадо. Фото: Сегодня

Напомним, в Украине продолжается сезон черешен и вишен. Многие из нас очень любят лакомиться  этими плодами. Однако мало кто знает, чем они полезны.

По словам Светланы Фус, витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше чем в черешне.

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