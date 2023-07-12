Полезные советы: как быстро и просто почистить авокадо
12 июля 2023 03:34
Спелые плоды авокадо. Фото: Google
Авокадо называют едой богов. Этот плод легко может заменить масло на хлебе, его можно использовать в качестве соуса для сэндвича, соединив с яйцом и овощами. Но не все знают, как его правильно чистить.
Новини.LIVE собрало информацию, как это правильно сделать.
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- Помойте плод авокадо и протрите бумажным полотенцем.
- Острым лезвием ножа осторожно разрежьте авокадо вдоль по кругу плода. Возьмите руками за обе половинки авокадо и проверните ладони в разные стороны.
- Косточку можно вынуть двумя методами. Первый — это ударить лезвием ножа по косточке, так чтобы она отделилась вместе с лезвием ножа. Второй — осторожно подвесить его ложкой.
- Чтобы получить мякоть авокадо, возьмите столовую ложку и вставьте ее между мякотью и кожурой. Нежными движениями, пропихните ложку внутрь авокадо и мякоть целой отсоединится от кожуры.
Напомним, в Украине продолжается сезон черешен и вишен. Многие из нас очень любят лакомиться этими плодами. Однако мало кто знает, чем они полезны.
По словам Светланы Фус, витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше чем в черешне.