Полезные советы: как быстро и просто почистить авокадо

Спелые плоды авокадо. Фото: Google

Авокадо называют едой богов. Этот плод легко может заменить масло на хлебе, его можно использовать в качестве соуса для сэндвича, соединив с яйцом и овощами. Но не все знают, как его правильно чистить.

Новини.LIVE собрало информацию, как это правильно сделать.

Читайте также:

Как почистить авокадо и порезать

Помойте плод авокадо и протрите бумажным полотенцем.

Острым лезвием ножа осторожно разрежьте авокадо вдоль по кругу плода. Возьмите руками за обе половинки авокадо и проверните ладони в разные стороны.

Косточку можно вынуть двумя методами. Первый — это ударить лезвием ножа по косточке, так чтобы она отделилась вместе с лезвием ножа. Второй — осторожно подвесить его ложкой.

Чтобы получить мякоть авокадо, возьмите столовую ложку и вставьте ее между мякотью и кожурой. Нежными движениями, пропихните ложку внутрь авокадо и мякоть целой отсоединится от кожуры.

Спелый плод авокадо. Фото: Сегодня

Напомним, в Украине продолжается сезон черешен и вишен. Многие из нас очень любят лакомиться этими плодами. Однако мало кто знает, чем они полезны.

По словам Светланы Фус, витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше чем в черешне.