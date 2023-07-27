Що приготувати з гречки на сніданок — відео рецепт

Варена гречка. Фото: Freepik

Рецепт збалансованого сніданку із вчорашньої гречки. Виходить дуже смачно, швидко та просто. Спробуйте цю страву із гречки, яка у вас залишилася.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

гречка – 150 гр;

печінка будь-яка — 300 гр;

цибуля — 50 гр;

морква — 50 гр;

яйце — 1 шт;

борошно 2 ст. ложки;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Печінку потрібно пропустити через м'ясорубку разом із овочами. Краще вибрати дрібну насадку для м'ясорубки, щоб потім не траплялися великі шматочки печінки та овочів.

Інгредієнти для оладок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У печінку з овочами додаємо куряче яйце. Далі потрібно посолити та поперчити до смаку.

Печінка та морква пропущені через м'ясорубку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо печінку до гречки та ретельно перемішуємо.

Курине яйце. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо борошно і також перемішуємо. Тісто має бути такої консистенції, як на оладки. Додаємо трохи розпушувача або соди, так оладки будуть пишнішими, але цей етап можна пропустити.

Гречка та печінка. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Формуємо оладки звичайною ложкою та кладемо на добре розігріту сковороду.

Борошно та печінку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оладкам можна надати будь-яку форму, велику чи маленьку.

Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Вони виходять усередині дуже соковитими та ароматними.

Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лайфхак, як очистити м'ясорубку після використання

Візьміть йоржик для посуду і добре потріть сітку.

Лайфхак для очищення. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким чином, весь вміст легко очиститься.

Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Це один із найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте — і повторюватимете чи не щодня.