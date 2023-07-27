Що приготувати з гречки на сніданок — відео рецепт

Ідея сніданку зі вчорашньої гречки: швидко та смачно
Рецепт збалансованого сніданку із вчорашньої гречки. Виходить дуже смачно, швидко та просто. Спробуйте цю страву із гречки, яка у вас залишилася.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- гречка – 150 гр;
- печінка будь-яка — 300 гр;
- цибуля — 50 гр;
- морква — 50 гр;
- яйце — 1 шт;
- борошно 2 ст. ложки;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Печінку потрібно пропустити через м'ясорубку разом із овочами. Краще вибрати дрібну насадку для м'ясорубки, щоб потім не траплялися великі шматочки печінки та овочів.
У печінку з овочами додаємо куряче яйце. Далі потрібно посолити та поперчити до смаку.
Додаємо печінку до гречки та ретельно перемішуємо.
Далі додаємо борошно і також перемішуємо. Тісто має бути такої консистенції, як на оладки. Додаємо трохи розпушувача або соди, так оладки будуть пишнішими, але цей етап можна пропустити.
Формуємо оладки звичайною ложкою та кладемо на добре розігріту сковороду.
Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.
Оладкам можна надати будь-яку форму, велику чи маленьку.
Вони виходять усередині дуже соковитими та ароматними.
Лайфхак, як очистити м'ясорубку після використання
Візьміть йоржик для посуду і добре потріть сітку.
Таким чином, весь вміст легко очиститься.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Це один із найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте — і повторюватимете чи не щодня.