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Ідея сніданку зі вчорашньої гречки: швидко та смачно

27 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з гречки на сніданок — відео рецепт
Варена гречка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт збалансованого сніданку із вчорашньої гречки. Виходить дуже смачно, швидко та просто. Спробуйте цю страву із гречки, яка у вас залишилася.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • гречка – 150 гр;
  • печінка будь-яка — 300 гр;
  • цибуля — 50 гр;
  • морква — 50 гр;
  • яйце — 1 шт;
  • борошно 2 ст. ложки;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Печінку потрібно пропустити через м'ясорубку разом із овочами. Краще вибрати дрібну насадку для м'ясорубки, щоб потім не траплялися великі шматочки печінки та овочів.

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Інгредієнти для оладок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У печінку з овочами додаємо куряче яйце. Далі потрібно посолити та поперчити до смаку.

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Печінка та морква пропущені через м'ясорубку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо печінку до гречки та ретельно перемішуємо.

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Курине яйце. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо борошно і також перемішуємо. Тісто має бути такої консистенції, як на оладки. Додаємо трохи розпушувача або соди, так оладки будуть пишнішими, але цей етап можна пропустити.

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Гречка та печінка. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Формуємо оладки звичайною ложкою та кладемо на добре розігріту сковороду.

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Борошно та печінку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

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Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оладкам можна надати будь-яку форму, велику чи маленьку.

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Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Вони виходять усередині дуже соковитими та ароматними.

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Оладки печінки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лайфхак, як очистити м'ясорубку після використання

Візьміть йоржик для посуду і добре потріть сітку.

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Лайфхак для очищення. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким чином, весь вміст легко очиститься.

Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Це один із найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте — і повторюватимете чи не щодня.

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