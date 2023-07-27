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Идея завтрака из вчерашней гречки: быстро и вкусно

27 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из гречки на завтрак — рецепт с видео
Вареная гречка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт сбалансированного завтрака из вчерашней гречки. Получается очень вкусно, быстро и просто. Попробуйте это блюдо из гречки, которая у вас осталась. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится: 

  • гречка — 150 гр;
  • печень любая — 300 гр;
  • лук — 50 гр;
  • морковь — 50 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука 2 ст ложки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Печень нужно пропустить через мясорубку вместе с овощами. Лучше выбрать мелкую насадку для мясорубки, чтобы потом не попадались крупные кусочки печени и овощей. 

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Ингредиенты для оладьев. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В печень с овощами добавляем куриное яйцо. Далее нужно посолить и поперчить по вкусу. 

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Печень и морковь пропущенные через мясорубку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем печень к гречке и тщательно перемешиваем. 

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем муку и также перемешиваем. Тесто должно быть такой консистенции, как на оладьи. Добавляем немного разрыхлителя или соды, так оладьи будут пышнее, но этот этап можно пропустить. 

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Гречка и печень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Формируем оладьи обычной ложкой и кладем на хорошо разогретую сковороду. 

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Мука и печень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. 

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Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оладьям можно придать любую форму, большую или маленькую.

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Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Они получаются внутри очень сочными и ароматными. 

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Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лайфхак, как очистить мясорубку после использования 

Возьмите ершик для посуды и хорошо потрите сетку.

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Лайфхак для очистки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким образом все содержимое легко очистится. 

Ранее мы писали про рецепт завтрака в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте — и будете повторять чуть ли не каждый день.

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