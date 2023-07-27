Что приготовить из гречки на завтрак — рецепт с видео

Вареная гречка. Фото: Freepik

Рецепт сбалансированного завтрака из вчерашней гречки. Получается очень вкусно, быстро и просто. Попробуйте это блюдо из гречки, которая у вас осталась.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

гречка — 150 гр;

печень любая — 300 гр;

лук — 50 гр;

морковь — 50 гр;

яйцо — 1 шт;

мука 2 ст ложки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Печень нужно пропустить через мясорубку вместе с овощами. Лучше выбрать мелкую насадку для мясорубки, чтобы потом не попадались крупные кусочки печени и овощей.

Ингредиенты для оладьев. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В печень с овощами добавляем куриное яйцо. Далее нужно посолить и поперчить по вкусу.

Печень и морковь пропущенные через мясорубку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем печень к гречке и тщательно перемешиваем.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем муку и также перемешиваем. Тесто должно быть такой консистенции, как на оладьи. Добавляем немного разрыхлителя или соды, так оладьи будут пышнее, но этот этап можно пропустить.

Гречка и печень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Формируем оладьи обычной ложкой и кладем на хорошо разогретую сковороду.

Мука и печень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оладьям можно придать любую форму, большую или маленькую.

Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Они получаются внутри очень сочными и ароматными.

Оладьи из печени. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лайфхак, как очистить мясорубку после использования

Возьмите ершик для посуды и хорошо потрите сетку.

Лайфхак для очистки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким образом все содержимое легко очистится.

Ранее мы писали про рецепт завтрака в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте — и будете повторять чуть ли не каждый день.