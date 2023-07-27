Что приготовить из гречки на завтрак — рецепт с видео

Идея завтрака из вчерашней гречки: быстро и вкусно
Рецепт сбалансированного завтрака из вчерашней гречки. Получается очень вкусно, быстро и просто. Попробуйте это блюдо из гречки, которая у вас осталась.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- гречка — 150 гр;
- печень любая — 300 гр;
- лук — 50 гр;
- морковь — 50 гр;
- яйцо — 1 шт;
- мука 2 ст ложки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Печень нужно пропустить через мясорубку вместе с овощами. Лучше выбрать мелкую насадку для мясорубки, чтобы потом не попадались крупные кусочки печени и овощей.
В печень с овощами добавляем куриное яйцо. Далее нужно посолить и поперчить по вкусу.
Добавляем печень к гречке и тщательно перемешиваем.
Далее добавляем муку и также перемешиваем. Тесто должно быть такой консистенции, как на оладьи. Добавляем немного разрыхлителя или соды, так оладьи будут пышнее, но этот этап можно пропустить.
Формируем оладьи обычной ложкой и кладем на хорошо разогретую сковороду.
Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Оладьям можно придать любую форму, большую или маленькую.
Они получаются внутри очень сочными и ароматными.
Лайфхак, как очистить мясорубку после использования
Возьмите ершик для посуды и хорошо потрите сетку.
Таким образом все содержимое легко очистится.
Ранее мы писали про рецепт завтрака в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте — и будете повторять чуть ли не каждый день.