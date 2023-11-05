Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Ідеальний молочний пиріг зі сливами та без яєць arrow

Ідеальний молочний пиріг зі сливами та без яєць

5 листопада 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і бюджетний пиріг без яєць — відео рецепт
Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий і смачний пиріг, який виходить неймовірно ніжний та ароматний, незважаючи на всю простоту. Беріть будь-які ягоди та фрукти. Можна готувати навіть із яблуком, грушею, чорною смородиною чи нектарином. Виходить завжди чудовий результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сливи 3-4 шт.;
  • борошно 230 г;
  • сіль 1/2 ч. л.;
  • молоко 3,2% 180 г;
  • цукор 150 г;
  • вершкове масло 75 г;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • цедра апельсина;
  • цукрова пудра;
  • форма діаметром 19 см.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розтопити вершкове масло, додати молоко, цукор, сіль, цедру, борошно та розпушувач.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Ретельно перемішати, викласти у форму (застелити рознімну форму пергаментом, змащеним олією).

null
Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

Сливи вимити, висушити, дістати кісточки і нарізати брусочками.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно втиснути сливи трохи в тісто шкіркою вгору по колу.

null
Сливи для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Випікати 40 хвилин за температури 180 градусыв. Присипати цукровою пудрою.

null
Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торту "Наполеон" без випікання за 20 хвилин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі