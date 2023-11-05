Простий і бюджетний пиріг без яєць — відео рецепт

Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @evadaren

Дуже простий і смачний пиріг, який виходить неймовірно ніжний та ароматний, незважаючи на всю простоту. Беріть будь-які ягоди та фрукти. Можна готувати навіть із яблуком, грушею, чорною смородиною чи нектарином. Виходить завжди чудовий результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

сливи 3-4 шт.;

борошно 230 г;

сіль 1/2 ч. л.;

молоко 3,2% 180 г;

цукор 150 г;

вершкове масло 75 г;

розпушувач 1 ч. л.;

цедра апельсина;

цукрова пудра;

форма діаметром 19 см.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розтопити вершкове масло, додати молоко, цукор, сіль, цедру, борошно та розпушувач.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Ретельно перемішати, викласти у форму (застелити рознімну форму пергаментом, змащеним олією).

Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

Сливи вимити, висушити, дістати кісточки і нарізати брусочками.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно втиснути сливи трохи в тісто шкіркою вгору по колу.

Сливи для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Випікати 40 хвилин за температури 180 градусыв. Присипати цукровою пудрою.

Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @evadaren

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