Простий і бюджетний пиріг без яєць — відео рецепт

Ідеальний молочний пиріг зі сливами та без яєць
Дуже простий і смачний пиріг, який виходить неймовірно ніжний та ароматний, незважаючи на всю простоту. Беріть будь-які ягоди та фрукти. Можна готувати навіть із яблуком, грушею, чорною смородиною чи нектарином. Виходить завжди чудовий результат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- сливи 3-4 шт.;
- борошно 230 г;
- сіль 1/2 ч. л.;
- молоко 3,2% 180 г;
- цукор 150 г;
- вершкове масло 75 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- цедра апельсина;
- цукрова пудра;
- форма діаметром 19 см.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розтопити вершкове масло, додати молоко, цукор, сіль, цедру, борошно та розпушувач.
Ретельно перемішати, викласти у форму (застелити рознімну форму пергаментом, змащеним олією).
Сливи вимити, висушити, дістати кісточки і нарізати брусочками.
Далі потрібно втиснути сливи трохи в тісто шкіркою вгору по колу.
Випікати 40 хвилин за температури 180 градусыв. Присипати цукровою пудрою.
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