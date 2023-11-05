Простой и бюджетный пирог без яиц — видео

Пирог со сливами. Фото: YouTube @evadaren

Очень полюбившийся простой и вкусный пирог, который получается невероятно нежным и ароматным, несмотря на всю простоту. Берите любые ягоды и фрукты. Можно готовить даже с яблоком, грушей, чёрной смородиной или нектарином. Получается всегда отличный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

слива 3-4 штэ;

мука 230 г;

соль 1/2 ч. л.;

молоко 3,2% 180 г;

сахар 150 г;

сливочное масло 75 г;

разрыхлителя 1 ч. л.;

цедра апельсина;

сахарная пудра;

форма диаметром 19 см.

Способ приготовления

Сначала нужно растопить сливочное масло, добавить молоко, сахар, соль, цедру, муку и разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тщательно перемешать, выложить в форму (застелить разъемную форму пергаментом, смазанным растительным маслом).

Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Сливы вымыть, высушить, достать косточки и нарезать дольками.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно вдавить сливы немного в тесто кожицей вверх по кругу.

Сливы для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать 40 минут при 180 градусах. Присыпать сахарной пудрой.

Пирог со сливами. Фото: YouTube @evadaren

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