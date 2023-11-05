Простой и бюджетный пирог без яиц — видео

Идеальный молочный пирог со сливами и без яиц
Очень полюбившийся простой и вкусный пирог, который получается невероятно нежным и ароматным, несмотря на всю простоту. Берите любые ягоды и фрукты. Можно готовить даже с яблоком, грушей, чёрной смородиной или нектарином. Получается всегда отличный результат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- слива 3-4 штэ;
- мука 230 г;
- соль 1/2 ч. л.;
- молоко 3,2% 180 г;
- сахар 150 г;
- сливочное масло 75 г;
- разрыхлителя 1 ч. л.;
- цедра апельсина;
- сахарная пудра;
- форма диаметром 19 см.
Способ приготовления
Сначала нужно растопить сливочное масло, добавить молоко, сахар, соль, цедру, муку и разрыхлитель.
Тщательно перемешать, выложить в форму (застелить разъемную форму пергаментом, смазанным растительным маслом).
Сливы вымыть, высушить, достать косточки и нарезать дольками.
Далее нужно вдавить сливы немного в тесто кожицей вверх по кругу.
Выпекать 40 минут при 180 градусах. Присыпать сахарной пудрой.
Ранее мы писали про самый простой идеальный рецепт шарлотки с яблоками.
Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.
Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.
Читайте Новини.LIVE!