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Идеальный молочный пирог со сливами и без яиц

5 ноября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и бюджетный пирог без яиц — видео
Пирог со сливами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень полюбившийся простой и вкусный пирог, который получается невероятно нежным и ароматным, несмотря на всю простоту. Берите любые ягоды и фрукты. Можно готовить даже с яблоком, грушей, чёрной смородиной или нектарином. Получается всегда отличный результат. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • слива 3-4 штэ;
  • мука 230 г;
  • соль 1/2 ч. л.;
  • молоко 3,2% 180 г;
  • сахар 150 г;
  • сливочное масло 75 г;
  • разрыхлителя 1 ч. л.;
  • цедра апельсина;
  • сахарная пудра;
  • форма диаметром 19 см.

Способ приготовления 

Сначала нужно растопить сливочное масло, добавить молоко, сахар, соль, цедру, муку и разрыхлитель.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тщательно перемешать, выложить в форму (застелить разъемную форму пергаментом, смазанным растительным маслом). 

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Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Сливы вымыть, высушить, достать косточки и нарезать дольками.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно вдавить сливы немного в тесто кожицей вверх по кругу. 

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Сливы для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать 40 минут при 180 градусах. Присыпать сахарной пудрой.

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Пирог со сливами. Фото: YouTube @evadaren

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