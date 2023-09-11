Смачні сирники, як в ресторані — відео рецепт

Ідеальні українські сирники: досконалий рецепт
Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. І напевне, у кожного є свій рецепт. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними. Вони будуть максимально сирні, без борошна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- сир 700 г;
- яйця 2 шт;
- цукор 100 г;
- манка 70 г;
- крохмаль 70 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно трохи розім'яти сир, для сирників краще брати сир з високим відсотком жирності.
Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, манку та крохмаль. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сир вологий, то вам може знадобитися більше крохмалю.
Після того, як сирну масу гарно вимісили потрібно залишити на 10-15 хвилин для того, щоб манка набухла.
Формуємо сирники. Можна це зробити за допомогою ножа чи склянки, чи просто руками.
На пательню наліваємо трохи олії та викладаємо сирники. Смажимо з обох сторін до золотистості.
Сирники готові, можна подавати зі сметаною чи джемом.
Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині.