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Ідеальні українські сирники: досконалий рецепт

11 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні сирники, як в ресторані — відео рецепт
Українські сирники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. І напевне, у кожного є свій рецепт. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними. Вони будуть максимально сирні, без борошна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • сир 700 г;
  • яйця 2 шт;
  • цукор 100 г;
  • манка 70 г;
  • крохмаль 70 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно трохи розім'яти сир, для сирників краще брати сир з високим відсотком жирності.  

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Сир для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, манку та крохмаль. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сир вологий, то вам може знадобитися більше крохмалю. 

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Сир для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Після того, як сирну масу гарно вимісили потрібно залишити на 10-15 хвилин для того, щоб манка набухла. 

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Замішування тіста для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Формуємо сирники. Можна це зробити за допомогою ножа чи склянки, чи просто руками. 

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Формування сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На пательню наліваємо трохи олії та викладаємо сирники. Смажимо з обох сторін до золотистості. 

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Сирники на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сирники готові, можна подавати зі сметаною чи джемом. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині.

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