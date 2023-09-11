Смачні сирники, як в ресторані — відео рецепт

Українські сирники. Фото: Freepik

Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. І напевне, у кожного є свій рецепт. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними. Вони будуть максимально сирні, без борошна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

сир 700 г;

яйця 2 шт;

цукор 100 г;

манка 70 г;

крохмаль 70 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно трохи розім'яти сир, для сирників краще брати сир з високим відсотком жирності.

Сир для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, манку та крохмаль. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сир вологий, то вам може знадобитися більше крохмалю.

Сир для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Після того, як сирну масу гарно вимісили потрібно залишити на 10-15 хвилин для того, щоб манка набухла.

Замішування тіста для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Формуємо сирники. Можна це зробити за допомогою ножа чи склянки, чи просто руками.

Формування сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На пательню наліваємо трохи олії та викладаємо сирники. Смажимо з обох сторін до золотистості.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сирники готові, можна подавати зі сметаною чи джемом.

Готові сирники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині.