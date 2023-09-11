Вкусные сырники, как в ресторане — видео рецепт

Украинские сырники. Фото: Freepik

Сырники — это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. И, наверное, у каждого есть свой рецепт. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными. Они будут максимально творожными и без муки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится:

творог 700 г;

яйца 2 шт;

сахар 100 г;

манка 70 г;

крахмал 70 г.

Способ приготовления

Сначала нужно немного размять творог, для сырников лучше брать творог с высоким процентом жирности.

Сыр для сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, манку и крахмал. Все тщательно перемешать. Если у вас сыр влажный, то вам может понадобиться большее количество крахмала.

Сыр для сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

После того, как творожную массу хорошо вымешали, нужно оставить на 10-15 минут для того, чтобы манка набухла.

Смешивание теста для сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Формируем сырники. Можно это сделать с помощью ножа или стакана или просто руками.

Формирование сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем сырники. Жарим с обеих сторон до золотистости.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сырники готовы, можно подавать со сметаной или джемом.

Готовые сырники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки, как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе. Необычайно легкий, вкусный и полезный десерт, который по силам каждой хозяйке.