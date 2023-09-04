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Ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Клопотенко

4 вересня 2023 07:10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт млинців — відео
Млинці на сніданок. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі ми знаємо, як готувати млинці, мало не у кожній родині є свій унікальний рецепт. Ніби як ця страва дуже проста, але якщо не знати кілька правил, то млинці можуть не вийти або вийти недостатньо добре. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про те, як правильно готувати млинці, щоб вони виходили ідеальними. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться:

  • 340 г молока; 
  • 130 г борошна;
  • 2 яйця;
  • соняшникова олія;
  • цукор;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

В приготуванні млинців є два важливих правила, перше це кількість інгредієнтів. Для того, щоб ваші млинці вийшли ідеальними потрібно змішати все в пропорціях, які написані в цьому рецепті. 

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Молоко для млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Змішуємо всі інгредієнти, все потрібно ретельно перемішати. 

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Борошно для линців. Фото: YouTube @klopotenko

Олію потрібно додати до тіста, для того, щоб млинці не пригоріли та були пружними. 

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Додавання цукру. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо у тісті утворюються грудочки, візьміть суміш та перелийте через сито. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню та наливаємо тісто. Спочатку температура повинна бути високою, а потім трохи зменшити. 

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Смаження млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Коли на одній стороні млинця з явилися бульбашки, це означає, що його потрібно перевертати. 

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Смажений млинець. Фото: YouTube @klopotenko

Все, наші ідеальні млинці готові. Можна подавати зі сметаною чи вашою улюбленою начинкою.  

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Млинці з вершковим маслом. Фото: YouTube @klopotenko

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