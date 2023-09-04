Простий рецепт млинців — відео

Млинці на сніданок. Фото: YouTube @klopotenko

Всі ми знаємо, як готувати млинці, мало не у кожній родині є свій унікальний рецепт. Ніби як ця страва дуже проста, але якщо не знати кілька правил, то млинці можуть не вийти або вийти недостатньо добре. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про те, як правильно готувати млинці, щоб вони виходили ідеальними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

340 г молока;

130 г борошна;

2 яйця;

соняшникова олія;

цукор;

сіль.

Спосіб приготування

В приготуванні млинців є два важливих правила, перше це кількість інгредієнтів. Для того, щоб ваші млинці вийшли ідеальними потрібно змішати все в пропорціях, які написані в цьому рецепті.

Молоко для млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Змішуємо всі інгредієнти, все потрібно ретельно перемішати.

Борошно для линців. Фото: YouTube @klopotenko

Олію потрібно додати до тіста, для того, щоб млинці не пригоріли та були пружними.

Додавання цукру. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо у тісті утворюються грудочки, візьміть суміш та перелийте через сито.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню та наливаємо тісто. Спочатку температура повинна бути високою, а потім трохи зменшити.

Смаження млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Коли на одній стороні млинця з явилися бульбашки, це означає, що його потрібно перевертати.

Смажений млинець. Фото: YouTube @klopotenko

Все, наші ідеальні млинці готові. Можна подавати зі сметаною чи вашою улюбленою начинкою.

Млинці з вершковим маслом. Фото: YouTube @klopotenko

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