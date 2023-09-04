Простий рецепт млинців — відео

Ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Клопотенко
Всі ми знаємо, як готувати млинці, мало не у кожній родині є свій унікальний рецепт. Ніби як ця страва дуже проста, але якщо не знати кілька правил, то млинці можуть не вийти або вийти недостатньо добре. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про те, як правильно готувати млинці, щоб вони виходили ідеальними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 340 г молока;
- 130 г борошна;
- 2 яйця;
- соняшникова олія;
- цукор;
- сіль.
Спосіб приготування
В приготуванні млинців є два важливих правила, перше це кількість інгредієнтів. Для того, щоб ваші млинці вийшли ідеальними потрібно змішати все в пропорціях, які написані в цьому рецепті.
Змішуємо всі інгредієнти, все потрібно ретельно перемішати.
Олію потрібно додати до тіста, для того, щоб млинці не пригоріли та були пружними.
Якщо у тісті утворюються грудочки, візьміть суміш та перелийте через сито.
Розігріваємо пательню та наливаємо тісто. Спочатку температура повинна бути високою, а потім трохи зменшити.
Коли на одній стороні млинця з явилися бульбашки, це означає, що його потрібно перевертати.
Все, наші ідеальні млинці готові. Можна подавати зі сметаною чи вашою улюбленою начинкою.
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