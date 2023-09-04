Простой рецепт блинов — видео

Блинчики на завтрак. Фото: YouTube @klopotenko

Все мы знаем, как готовить блины, чуть ли не в каждой семье есть свой уникальный рецепт. Как будто это блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не получиться или получиться недостаточно хорошо. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о том, как правильно готовить блины, чтобы они получались идеальными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

340 г молока;

130 г муки;

2 яйца;

подсолнечное масло;

сахар;

соль.

Способ приготовления

В приготовлении блинчиков есть два важных правила, первое это количество ингредиентов. Для того чтобы ваши блины получились идеальными нужно смешать все в пропорциях, которые написаны в этом рецепте.

Молоко для блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Смешиваем все ингредиенты, всё нужно тщательно перемешать.

Мука для блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Масло нужно добавить к тесту, чтобы блины не пригорели и были упругими.

Добавление сахара. Фото: YouTube @klopotenko

Если в тесте образуются комочки, возьмите смесь и перелейте через сито.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду и наливаем тесто. Сначала температура должна быть высокой, а затем немного убавить.

Жарение блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Когда на одной стороне блина появились пузырьки, это значит, что его нужно переворачивать.

Жареный блинчик. Фото: YouTube @klopotenko

Все, наши идеальные блины готовы. Можно подавать со сметаной или любимой начинкой.

Блинчики со сливочным маслом. Фото: YouTube @klopotenko

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