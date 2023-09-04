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Идеальные блины на завтрак от шеф-повара Клопотенко

4 сентября 2023 07:10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт блинов — видео
Блинчики на завтрак. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все мы знаем, как готовить блины, чуть ли не в каждой семье есть свой уникальный рецепт. Как будто это блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не получиться или получиться недостаточно хорошо. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о том, как правильно готовить блины, чтобы они получались идеальными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 340 г молока;
  • 130 г муки;
  • 2 яйца;
  • подсолнечное масло;
  • сахар;
  • соль.

Способ приготовления

В приготовлении блинчиков есть два важных правила, первое это количество ингредиентов. Для того чтобы ваши блины получились идеальными нужно смешать все в пропорциях, которые написаны в этом рецепте.

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Молоко для блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Смешиваем все ингредиенты, всё нужно тщательно перемешать.

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Мука для блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Масло нужно добавить к тесту, чтобы блины не пригорели и были упругими.

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Добавление сахара. Фото: YouTube @klopotenko

Если в тесте образуются комочки, возьмите смесь и перелейте через сито.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду и наливаем тесто. Сначала температура должна быть высокой, а затем немного убавить.

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Жарение блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Когда на одной стороне блина появились пузырьки, это значит, что его нужно переворачивать.

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Жареный блинчик. Фото: YouTube @klopotenko

Все, наши идеальные блины готовы. Можно подавать со сметаной или любимой начинкой.

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Блинчики со сливочным маслом. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники – это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.

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