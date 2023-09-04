Простой рецепт блинов — видео

Идеальные блины на завтрак от шеф-повара Клопотенко
Все мы знаем, как готовить блины, чуть ли не в каждой семье есть свой уникальный рецепт. Как будто это блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не получиться или получиться недостаточно хорошо. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о том, как правильно готовить блины, чтобы они получались идеальными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 340 г молока;
- 130 г муки;
- 2 яйца;
- подсолнечное масло;
- сахар;
- соль.
Способ приготовления
В приготовлении блинчиков есть два важных правила, первое это количество ингредиентов. Для того чтобы ваши блины получились идеальными нужно смешать все в пропорциях, которые написаны в этом рецепте.
Смешиваем все ингредиенты, всё нужно тщательно перемешать.
Масло нужно добавить к тесту, чтобы блины не пригорели и были упругими.
Если в тесте образуются комочки, возьмите смесь и перелейте через сито.
Разогреваем сковороду и наливаем тесто. Сначала температура должна быть высокой, а затем немного убавить.
Когда на одной стороне блина появились пузырьки, это значит, что его нужно переворачивать.
Все, наши идеальные блины готовы. Можно подавать со сметаной или любимой начинкой.
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