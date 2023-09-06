Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Як правильно зварити гречку: рецепт гречаної каші arrow

Як правильно зварити гречку: рецепт гречаної каші

6 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий та смачний спосіб приготування гречки — відео рецепт
Гречана каша. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

До вашої уваги ми пропонуємо класичний рецепт гречаної каші. Цей гарнір є надзвичайно простим у приготуванні, смачним, і головне — дуже корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Не сидіть голодні

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гречана крупа (1 склянка);
  • вода (2 склянки);
  • сіль та цукор (по 1 чайній ложці);
  • олія (50-100 мл);
  • вершкове масло (50-70 г).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно гарно промити гречану кашу. 

null
Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

На одну склянку гречаної крупи додаємо дві склянки води. 

null
Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Ставимо на вогонь та накриваємо кришкою, чекаємо коли гречана крупа закипить. 

null
Сіль та цукор. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Коли гречана крупа закипіла, додаємо одну чайну ложку солі та чайну ложку цукру. 

null
Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Після закипання гречки чекаємо поки википить вся вода. 

null
Рослинна олія. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Потім додаємо трішки рослинної олії та вершкове масло. 

null
Вершкове масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Все ретельно перемішати, наша гречана каша готова. 

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. У цього рецепту тільки плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз