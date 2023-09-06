Швидкий та смачний спосіб приготування гречки — відео рецепт

Гречана каша. Фото: Freepik

До вашої уваги ми пропонуємо класичний рецепт гречаної каші. Цей гарнір є надзвичайно простим у приготуванні, смачним, і головне — дуже корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Не сидіть голодні.

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Вам знадобиться:

гречана крупа (1 склянка);

вода (2 склянки);

сіль та цукор (по 1 чайній ложці);

олія (50-100 мл);

вершкове масло (50-70 г).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно гарно промити гречану кашу.

Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

На одну склянку гречаної крупи додаємо дві склянки води.

Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Ставимо на вогонь та накриваємо кришкою, чекаємо коли гречана крупа закипить.

Сіль та цукор. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Коли гречана крупа закипіла, додаємо одну чайну ложку солі та чайну ложку цукру.

Гречана каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Після закипання гречки чекаємо поки википить вся вода.

Рослинна олія. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Потім додаємо трішки рослинної олії та вершкове масло.

Вершкове масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Все ретельно перемішати, наша гречана каша готова.

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