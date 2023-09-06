Швидкий та смачний спосіб приготування гречки — відео рецепт

Як правильно зварити гречку: рецепт гречаної каші
До вашої уваги ми пропонуємо класичний рецепт гречаної каші. Цей гарнір є надзвичайно простим у приготуванні, смачним, і головне — дуже корисним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Не сидіть голодні.
Вам знадобиться:
- гречана крупа (1 склянка);
- вода (2 склянки);
- сіль та цукор (по 1 чайній ложці);
- олія (50-100 мл);
- вершкове масло (50-70 г).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно гарно промити гречану кашу.
На одну склянку гречаної крупи додаємо дві склянки води.
Ставимо на вогонь та накриваємо кришкою, чекаємо коли гречана крупа закипить.
Коли гречана крупа закипіла, додаємо одну чайну ложку солі та чайну ложку цукру.
Після закипання гречки чекаємо поки википить вся вода.
Потім додаємо трішки рослинної олії та вершкове масло.
Все ретельно перемішати, наша гречана каша готова.
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