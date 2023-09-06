Быстрый и вкусный способ приготовления гречки — видео рецепт

Как правильно сварить гречку: рецепт гречневой каши
Вашему вниманию мы предлагаем классический рецепт гречневой каши. Этот гарнир чрезвычайно простой в приготовлении, вкусный, и главное — очень полезный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Не сидите голодные.
Вам понадобится:
- гречневая крупа (1 стакан);
- вода (2 стакана);
- соль и сахар (по 1 чайной ложке);
- масло (50-100 мл);
- сливочное масло (50-70 г).
Способ приготовления
Сначала нужно хорошо промыть гречневую кашу.
На один стакан гречневой крупы добавляем два стакана воды.
Ставим на огонь и накрываем крышкой, ждем, когда гречневая крупа закипит.
Когда гречневая крупа закипела, добавляем одну чайную ложку соли и чайную ложку сахара.
После закипания гречки ждем, пока выкипит вся вода.
Затем добавляем немного растительного масла и сливочное масло.
Все тщательно перемешать, наша гречневая каша готова.
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