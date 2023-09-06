Быстрый и вкусный способ приготовления гречки — видео рецепт

Гречневая каша. Фото: Freepik

Вашему вниманию мы предлагаем классический рецепт гречневой каши. Этот гарнир чрезвычайно простой в приготовлении, вкусный, и главное — очень полезный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Не сидите голодные.

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Вам понадобится:

гречневая крупа (1 стакан);

вода (2 стакана);

соль и сахар (по 1 чайной ложке);

масло (50-100 мл);

сливочное масло (50-70 г).

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо промыть гречневую кашу.

Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

На один стакан гречневой крупы добавляем два стакана воды.

Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Ставим на огонь и накрываем крышкой, ждем, когда гречневая крупа закипит.

Соль и сахар. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Когда гречневая крупа закипела, добавляем одну чайную ложку соли и чайную ложку сахара.

Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

После закипания гречки ждем, пока выкипит вся вода.

Растительное масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Затем добавляем немного растительного масла и сливочное масло.

Сливочное масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Все тщательно перемешать, наша гречневая каша готова.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.