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Как правильно сварить гречку: рецепт гречневой каши

6 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый и вкусный способ приготовления гречки — видео рецепт
Гречневая каша. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вашему вниманию мы предлагаем классический рецепт гречневой каши. Этот гарнир чрезвычайно простой в приготовлении, вкусный, и главное — очень полезный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Не сидите голодные.

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Вам понадобится:

  • гречневая крупа (1 стакан);
  • вода (2 стакана);
  • соль и сахар (по 1 чайной ложке);
  • масло (50-100 мл);
  • сливочное масло (50-70 г).

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо промыть гречневую кашу.

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Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

На один стакан гречневой крупы добавляем два стакана воды.

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Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Ставим на огонь и накрываем крышкой, ждем, когда гречневая крупа закипит.

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Соль и сахар. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Когда гречневая крупа закипела, добавляем одну чайную ложку соли и чайную ложку сахара.

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Гречневая каша. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

После закипания гречки ждем, пока выкипит вся вода.

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Растительное масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Затем добавляем немного растительного масла и сливочное масло.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @user-iz1gz7zu6t

Все тщательно перемешать, наша гречневая каша готова.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.

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