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Яблучний Спас 2023: готуємо ніжні мафіни з яблуками та горіхами за 30 хвилин

17 серпня 2023 14:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Що приготувати на Яблучний Спас 2023: швидкий рецепт мафінів з яблуками і горіхами
Домашня випічка: мафіни з яблуками. Фото: kolizhanka.com.ua
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вже зовсім скоро українці святкуватимуть велике церковне свято — Яблучний Спас. Це час порадувати себе та своїх близьких смачними та солодкими стравами з сезонних фруктів. Головним атрибутом свята безперечно є яблука — символ багатого врожаю та достатку в родині. 

Тож пропонуємо приготувати на цю важливу подію прості у приготуванні, але дуже ніжні та смачні мафіни з яблуками та горіхами.

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Мафіни з яблуками та горіхами за 30 хвилин — рецепт 

Інгредієнти:

  • яблука — 3 великих шт.;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • вершкове масло — 125 г;
  • цукор — 125 г;
  • молоко — 150 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • кориця — 0,5 ч. л.

За бажанням, замість одного яблука можна додати грушу. Волоські горіхи можна замінити на будь-які інші на свій смак, до прикладу, мигдаль, кеш'ю, лісовий горіх тощо. Також, щоб страва вийшла оригінальною та мала цікавий смак, можна додати суміш спецій для випікання (близько 0,5 ч. л.). 

Підготування 

Особливих підготувань страва не потребує. Для приготування мафінів вам знадобиться 10-12 форм. Формочки слід змастити вершковим маслом. 

Всі складники майбутньої випічки мають бути кімнатної температури. Бажано жовтки та білки збити окремо. 

Яблука можна брати будь-які, але найкраще смакуватимуть соковиті сорти з легкою кислинкою. Їх слід очистити від шкірки та серцевини. 

Заздалегідь слід розігріти духовку до 180 градусів. 

 

Що приготувати на Яблучний Спас 2023: швидкий рецепт мафінів з яблуками і горіхами
Домашні смачні яблучні мафіни. Фото: kolizhanka.com.ua

Готуємо мафіни з яблуками та горіхами покроково: 

1. Яблуко слід натерти на великій терці або порізати дрібними кубиками. Горіхи подрібнити. 

2. Вершкове масло необхідно розтопити разом з цукром та у теплу масу (вона в жодному разі не має бути гарячою) акуратно вмішати молоко. 

3. У суміш з масла цукру та молока додати збиті білки та жовтки. 

4. Просійте борошно, соду, корицю, розпушувач у миску. Швидко перемішайте вологі інгредієнти з борошном.

5. Додайте до тіста яблуко та горіхи. 

6. Заповніть формочки. Вони повинні бути наповнені майже до верху.

7. Зверху мафіни можна прикрасити шматочком яблука або цілим горішком. 

8. Випікайте у розігрітій духовці 25-30 хвилин.

9. Після того як випічка буде готовою та прохолоне, діставайте з формочок та смакуйте. 

Смачного!

 

Нагадаємо, ми писали дивовижно простий та смачний рецепт насипного пирога з яблуками. Цей десерт готувати ще простіше ніж класичну шарлотку.

Також пропонуємо рецепт неймовірно ніжного пирога з медом та грушею, який готується без молока та яєць.

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