Что приготовить на Яблочный Спас 2023: быстрый рецепт мафинов с яблоками и орехами

Яблочный Спас 2023: готовим нежные мафины с яблоками и орехами за 30 минут
Уже совсем скоро украинцы будут праздновать большой церковный праздник — Яблочный Спас. Это пора порадовать себя и своих близких вкусными и сладкими блюдами из сезонных фруктов. Главным атрибутом праздника, безусловно, являются яблоки — символ богатого урожая и достатка в семье.
Так что предлагаем приготовить на это важное событие простые в приготовлении, но очень нежные и вкусные мафины с яблоками и орехами.
Мафины с яблоками и орехами за 30 минут — рецепт
Ингредиенты:
- яблоки — 3 больших шт.;
- грецкие орехи — 50 г;
- сливочное масло — 125 г;
- сахар — 125 г;
- молоко — 150 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- корица — 0,5 ч. л.
По желанию вместо одного яблока можно добавить грушу. Грецкие орехи можно заменить на любые другие по своему вкусу, к примеру, миндаль, кешью, лесной орех и т.д. Также, чтобы блюдо получилось оригинальным и имело интересный вкус, можно добавить смесь специй для выпекания (около 0,5 ч. л.).
Подготовка
В особой подготовке блюдо не нуждается. Для приготовления мафинов вам понадобится 10-12 форм. Формочки следует смазать сливочным маслом.
Все составляющие предстоящей выпечки должны быть комнатной температуры. Желательно желтки и белки взбить по отдельности.
Яблоки можно брать любые, но идеальны по вкусу будут сочные сорта с легкой кислинкой. Их следует очистить от кожицы и сердцевины.
Предварительно следует разогреть духовку до 180 градусов.
Готовим мафины с яблоками и орехами пошагово:
1. Яблоко следует натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Орехи измельчить.
2. Сливочное масло следует растопить вместе с сахаром и в теплую массу (она ни в коем случае не должна быть горячей) аккуратно вмешать молоко.
3. В смесь из масла сахара и молока добавить взбитые белки и желтки.
4. Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель в миску. Быстро перемешайте влажные ингредиенты с мукой.
5. Добавьте в тесто яблоко и орехи.
6. Заполните формочки. Они должны быть наполнены почти до верху.
7. Сверху мафины можно украсить кусочком яблока или целым орешком.
8. Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут.
9. После того как выпечка будет готова и остынет, доставайте из формочек и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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