Что приготовить на Яблочный Спас 2023: быстрый рецепт мафинов с яблоками и орехами

Домашняя выпечка: мафины с яблоками. Фото: kolizhanka.com.ua

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать большой церковный праздник — Яблочный Спас. Это пора порадовать себя и своих близких вкусными и сладкими блюдами из сезонных фруктов. Главным атрибутом праздника, безусловно, являются яблоки — символ богатого урожая и достатка в семье.

Так что предлагаем приготовить на это важное событие простые в приготовлении, но очень нежные и вкусные мафины с яблоками и орехами.

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Ингредиенты:

яблоки — 3 больших шт.;

грецкие орехи — 50 г;

сливочное масло — 125 г;

сахар — 125 г;

молоко — 150 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л.

По желанию вместо одного яблока можно добавить грушу. Грецкие орехи можно заменить на любые другие по своему вкусу, к примеру, миндаль, кешью, лесной орех и т.д. Также, чтобы блюдо получилось оригинальным и имело интересный вкус, можно добавить смесь специй для выпекания (около 0,5 ч. л.).

Подготовка

В особой подготовке блюдо не нуждается. Для приготовления мафинов вам понадобится 10-12 форм. Формочки следует смазать сливочным маслом.

Все составляющие предстоящей выпечки должны быть комнатной температуры. Желательно желтки и белки взбить по отдельности.

Яблоки можно брать любые, но идеальны по вкусу будут сочные сорта с легкой кислинкой. Их следует очистить от кожицы и сердцевины.

Предварительно следует разогреть духовку до 180 градусов.

Домашние вкусные яблочные мафины. Фото: kolizhanka.com.ua

Готовим мафины с яблоками и орехами пошагово:

1. Яблоко следует натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Орехи измельчить.

2. Сливочное масло следует растопить вместе с сахаром и в теплую массу (она ни в коем случае не должна быть горячей) аккуратно вмешать молоко.

3. В смесь из масла сахара и молока добавить взбитые белки и желтки.

4. Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель в миску. Быстро перемешайте влажные ингредиенты с мукой.

5. Добавьте в тесто яблоко и орехи.

6. Заполните формочки. Они должны быть наполнены почти до верху.

7. Сверху мафины можно украсить кусочком яблока или целым орешком.

8. Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут.

9. После того как выпечка будет готова и остынет, доставайте из формочек и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Напомним, мы писали удивительно простой и вкусный рецепт насыпного пирога с яблоками. Этот десерт готовить еще проще, чем классическую шарлотку.

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