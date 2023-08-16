Що приготувати на Яблучний Спас 2023: простий рецепт насипного пирога з яблуками

Насипний яблучний пиріг "Три стакани". Фото: google.com

Наближається одне з великих та улюблених свят українців — Яблучний Спас. Тож це чудова нагода порадувати себе та своїх близьких чимось смачненьким. Звичайно, не можливо уявити це свято без яблучних десертів.

Тому пропонуємо швидкий та простий рецепт болгарського насипного пирога з яблуками "Три склянки".

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Цей десерт готувати ще простіше ніж класичну шарлотку. Також він виходить дуже соковитим, з легкою кислинкою й неймовірно ніжним!

Рецепт насипного яблучного пирога "Три склянки"

Інгредієнти:

очищені яблука — 1,25 кг;

лимонний сік — 3-5 ст. л.;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 1 склянка (250 мл);

манна крупа — 1 склянка (250 мл);

цукор — 1 склянка (можна трохи менше, на свій смак);

розпушувач — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

волоські горіхи — 50 г.

Досвідчені господині радять брати форму для випічки 18*28 см або 21-22 см у діаметрі.

Порада: з інгредієнтами можна експериментувати. До прикладу, взяти яблука та груші або додати сливу, волоські горіхи замінити на мигдаль або лісовий горіх.

Насипний яблучний пиріг "Три склянки". Фото: google.com

Готуємо насипний пиріг з яблуками покроково:

1. Беремо глибоку миску й висипаємо склянку манної крупи, борошна та цукру (його за бажанням можна взяти менше).

2. Додаємо розпушувач та ванільний цукор. Всі інгредієнти ретельно перемішуємо до однорідності.

3. Яблука очищаємо від шкірки та насіннєвої коробки. Найкраще підійдуть соковиті сорти з легкою кислинкою (Симиренко, Гренні Сміт, Голден Делішес, Гала, Глостер, Чемпіон, Фуджі тощо).

4. Шматочки очищених яблук слід натерти на великій тертці та полити свіжовичавленим лимонним соком.

5. Додаємо до натертих яблук корицю та перемішуємо.

6. Форму для випікання вистилаємо пергаментним папером.

7. На дно форми натираємо приблизно 20 г замороженого вершкового масла, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні.

8. Висипаємо та розрівнюємо рівним шаром приблизно 4-5 ст. л. суміші з манки, борошна та цукру.

9. Викладаємо третину натертих яблук, акуратно розподіляючи виделкою.

10. Знову шар сипучих інгредієнтів (4-5 ст. л.).

11. Потім шар яблук і так повторюємо допоки всі інгредієнти не опиняться у формі для випікання. Єдина умова — останнім має бути шар із сипучих.

12. Зверху викладаємо приблизно 50 г волоських горіхів і натерте заморожене вершкове масло, що залишилося (80 г).

13. Духовку слід розігріти заздалегідь до 180 градусів.

14. Пиріг слід випікати 50-60 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою — вона має бути сухою.

15. Далі пиріг слід витягти з духовки та почекати поки він охолоне. Лише після цього його можна діставати з форми, інакше він розвалиться.

16. Розрізаємо болгарський пиріг "Три склянки" на порційні шматочки та подаємо до столу з чаєм чи освіжаючим лимонадом.

Смачного!

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