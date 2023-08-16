Что приготовить на Яблочный Спас 2023: простой рецепт насыпного пирога с яблоками

Яблочный Спас 2023: готовим насыпной пирог с яблоками в считанные минуты
Приближается один из больших и любимых праздников украинцев — Яблочный Спас. Это прекрасная возможность порадовать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким. Конечно, невозможно представить этот праздник без яблочных десертов.
Поэтому предлагаем быстрый и простой рецепт болгарского пирога с яблоками "Три стакана".
Этот десерт готовить еще проще, чем классическую шарлотку. Также он получается очень сочным, с легкой кислинкой и невероятно нежным!
Рецепт насыпного яблочного пирога "Три стакана"
Ингредиенты:
- очищенные яблоки — 1,25 кг;
- лимонный сок — 3-5 ст. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 1 стакан (250 мл);
- манная крупа — 1 стакан (250 мл);
- сахар — 1 стакан (можно поменьше, по своему вкусу);
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- грецкие орехи — 50 г.
Опытные хозяйки советуют принимать форму для выпечки 18*28 см или 21-22 см в диаметре.
Совет: с ингредиентами можно экспериментировать. К примеру, взять яблоки и груши или добавить сливу, грецкие орехи заменить на миндаль или лесной орех.
Готовим насыпной пирог с яблоками пошагово:
1. Берем глубокую миску и высыпаем стакан манной крупы, муки и сахара (его по желанию можно взять меньше).
2. Добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до однородности.
3. Яблоки очищаем от кожуры и семенной коробки. Лучше всего подойдут сочные сорта с легкой кислинкой (Симиренко, Гренни Смит, Голден Делишес, Гала, Глостер, Чемпион, Фуджи и т.д.).
4. Кусочки очищенных яблок следует натереть на большой терке и полить свежевыжатым лимонным соком.
5. Добавляем к натертым яблокам корицу и перемешиваем.
6. Форму для выпечки выстилаем пергаментной бумагой.
7. На дно формы натираем примерно 20 г замороженного сливочного масла, равномерно распределяя его по всей поверхности.
8. Высыпаем и разравниваем ровным слоем примерно 4-5 ст. л. смеси из манки, муки и сахара.
9. Выкладываем треть натертых яблок, аккуратно распределяя вилкой.
10. Снова слой сыпучих ингредиентов (4-5 ст. л.).
11. Затем слой яблок и так повторяем пока все ингредиенты не окажутся в форме для выпекания. Единственное условие — последним должен быть слой из сыпучих.
12. Сверху выкладываем примерно 50 г грецких орехов и натертое оставшееся замороженное сливочное масло (80 г).
13. Духовку следует разогреть заранее до 180 градусов.
14. Пирог следует выпекать 50-60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна быть сухой.
15. Далее пирог следует вытащить из духовки и подождать, пока он остынет. Только после этого его можно извлекать из формы, иначе он развалится.
16. Разрезаем болгарский пирог "Три стакана" на порционные кусочки и подаем к столу с чаем или освежающим лимонадом.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали рецепт невероятно нежного пирога с медом и грушей, который готовится без молока и яиц.
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