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Гуцульський сирник з вишнями на сніданок або як десерт на свято

4 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже класний рецепт сирника — відео
Кисломолочний сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В цьому рецепті добре поєднується лимонний, шоколадний і вишневий смаки. Крім того цей десерт виходить дуже ніжний. Сирник виглядає дуже гарно, тому його можна приготувати навіть до свята. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • борошно 500 г;
  • цукор 150 г;
  • розпушувач (10 г);
  • масло 250 г;
  • яйця 5 шт.;
  • сметана 100 г;
  • какао 30 г.

Для сирної маси: 

  • сир 1 кг;
  • цукор 200 г;
  • ванільний цукор 1 п. (8 г);
  • крохмаль 80 г;
  • молоко 250 мл;
  • лимон 1 шт.;
  • вишні 200 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо тісто, для цього потрібно з'єднати борошно, розпушувач та цукор. Все ретельно перемішати. 

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Борошно та жовтки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо вершкове масло та все ретельно перемішуємо. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо жовтки яєць та сметану. Все ретельно перемішати. 

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Приготування шоколадного тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто розділяємо на три рівні частини. До однієї частини тіста додаємо какао. Загортаємо тісто в харчову плівку та кладемо в морозильну камеру. Другу частину тіста також кладемо в холодильник. 

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Кисломолочний сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Третю частину тіста розкатуємо та перекладаємо на форму для випікання. Разом з формою тісто кладемо в холодильник. Тепер зробимо сирну масу. Для цього потрібно змішати кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та крохмаль. 

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Приготування сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Одразу до сиру наливаємо молоко та перебиваємо міксером. Додаємо в сирну масу цедру з одного лимона. 

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Тісто та шар сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо збиваємо білки та додаємо їх до сирної маси, обережно перемішуємо. 

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Додавання вишень. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі на тісто, яке лежало в формі для випікання у холодильнику, викладаємо половину сиркової маси. 

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Шоколадне тісто та шар сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі викладаємо вишні у власному соці. Виймаємо шоколадне тісто з морозилки та натираємо його на вишні. 

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Натерте тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На шоколадне тісто викладаємо сирну масу. Зверху натираємо третю частину тіста. 

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Готовий сирник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно за температури 160 градусів протягом 1 години 20 хвилин. 

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