Дуже класний рецепт сирника — відео

Гуцульський сирник з вишнями на сніданок або як десерт на свято
В цьому рецепті добре поєднується лимонний, шоколадний і вишневий смаки. Крім того цей десерт виходить дуже ніжний. Сирник виглядає дуже гарно, тому його можна приготувати навіть до свята.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- цукор 150 г;
- розпушувач (10 г);
- масло 250 г;
- яйця 5 шт.;
- сметана 100 г;
- какао 30 г.
Для сирної маси:
- сир 1 кг;
- цукор 200 г;
- ванільний цукор 1 п. (8 г);
- крохмаль 80 г;
- молоко 250 мл;
- лимон 1 шт.;
- вишні 200 г.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто, для цього потрібно з'єднати борошно, розпушувач та цукор. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо вершкове масло та все ретельно перемішуємо.
Далі додаємо жовтки яєць та сметану. Все ретельно перемішати.
Тісто розділяємо на три рівні частини. До однієї частини тіста додаємо какао. Загортаємо тісто в харчову плівку та кладемо в морозильну камеру. Другу частину тіста також кладемо в холодильник.
Третю частину тіста розкатуємо та перекладаємо на форму для випікання. Разом з формою тісто кладемо в холодильник. Тепер зробимо сирну масу. Для цього потрібно змішати кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та крохмаль.
Одразу до сиру наливаємо молоко та перебиваємо міксером. Додаємо в сирну масу цедру з одного лимона.
Окремо збиваємо білки та додаємо їх до сирної маси, обережно перемішуємо.
Далі на тісто, яке лежало в формі для випікання у холодильнику, викладаємо половину сиркової маси.
Далі викладаємо вишні у власному соці. Виймаємо шоколадне тісто з морозилки та натираємо його на вишні.
На шоколадне тісто викладаємо сирну масу. Зверху натираємо третю частину тіста.
Випікати потрібно за температури 160 градусів протягом 1 години 20 хвилин.
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