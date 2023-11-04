Дуже класний рецепт сирника — відео

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В цьому рецепті добре поєднується лимонний, шоколадний і вишневий смаки. Крім того цей десерт виходить дуже ніжний. Сирник виглядає дуже гарно, тому його можна приготувати навіть до свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

борошно 500 г;

цукор 150 г;

розпушувач (10 г);

масло 250 г;

яйця 5 шт.;

сметана 100 г;

какао 30 г.

Для сирної маси:

сир 1 кг;

цукор 200 г;

ванільний цукор 1 п. (8 г);

крохмаль 80 г;

молоко 250 мл;

лимон 1 шт.;

вишні 200 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто, для цього потрібно з'єднати борошно, розпушувач та цукор. Все ретельно перемішати.

Борошно та жовтки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо вершкове масло та все ретельно перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо жовтки яєць та сметану. Все ретельно перемішати.

Приготування шоколадного тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто розділяємо на три рівні частини. До однієї частини тіста додаємо какао. Загортаємо тісто в харчову плівку та кладемо в морозильну камеру. Другу частину тіста також кладемо в холодильник.

Кисломолочний сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Третю частину тіста розкатуємо та перекладаємо на форму для випікання. Разом з формою тісто кладемо в холодильник. Тепер зробимо сирну масу. Для цього потрібно змішати кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та крохмаль.

Приготування сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Одразу до сиру наливаємо молоко та перебиваємо міксером. Додаємо в сирну масу цедру з одного лимона.

Тісто та шар сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо збиваємо білки та додаємо їх до сирної маси, обережно перемішуємо.

Додавання вишень. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі на тісто, яке лежало в формі для випікання у холодильнику, викладаємо половину сиркової маси.

Шоколадне тісто та шар сирної маси. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі викладаємо вишні у власному соці. Виймаємо шоколадне тісто з морозилки та натираємо його на вишні.

Натерте тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На шоколадне тісто викладаємо сирну масу. Зверху натираємо третю частину тіста.

Готовий сирник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно за температури 160 градусів протягом 1 години 20 хвилин.

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