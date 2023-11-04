Очень классный рецепт сырника.

Творог. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В этом рецепте хорошо сочетается лимонный, шоколадный и вишневый вкусы. Кроме того, этот десерт получается очень нежный. Творожник выглядит очень красиво, поэтому его можно приготовить даже к празднику.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится:

мука 500 г;

сахар 150 г;

разрыхлитель (10 г);

масло 250 г;

яйца 5 шт.;

сметана 100 г;

какао 30 г.

Для творожной массы:

творог 1 кг;

сахар 200 г;

ванильный сахар 1 п (8 г);

крахмал 80 г;

молоко 250 мл;

лимон 1 шт.;

вишни 200 г.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто, для этого нужно соединить муку, разрыхлитель и сахар. Все тщательно перемешать.

Мука и желтки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее добавляем желтки яиц и сметану. Все тщательно перемешать.

Приготовление шоколадного теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тесто разделяем на три равные части. В одну часть теста добавляем какао. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и кладем в морозильную камеру. Вторую часть теста тоже кладем в холодильник.

Творог и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Третью часть теста раскатываем и перекладываем в форму для выпечки. Вместе с формой тесто кладем в холодильник. Теперь сделаем творожную массу. Для этого нужно смешать творог, сахар, ванильный сахар и крахмал.

Приготовление творожной массы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сразу в творог наливаем молоко и перебиваем миксером. Добавляем в творожную массу цедру одного лимона.

Тесто и слой творожной массы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отдельно взбиваем белки и добавляем их в творожную массу, осторожно перемешиваем.

Добавление вишен. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее на тесто, лежавшее в форме для выпекания в холодильнике, выкладываем половину творожной массы.

Шоколадное тесто и слой творожной массы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее выкладываем вишни в собственном соке. Вынимаем шоколадное тесто из морозилки и натираем его на вишни.

Натертое тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На шоколадное тесто выкладываем творожную массу. Сверху натираем третью часть теста.

Готовый сырник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать нужно при температуре 160 градусов в течение 1 часа 20 минут.

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