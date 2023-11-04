Очень классный рецепт сырника.

Гуцульский сырник с вишнями на завтрак или как десерт на праздник
В этом рецепте хорошо сочетается лимонный, шоколадный и вишневый вкусы. Кроме того, этот десерт получается очень нежный. Творожник выглядит очень красиво, поэтому его можно приготовить даже к празднику.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- сахар 150 г;
- разрыхлитель (10 г);
- масло 250 г;
- яйца 5 шт.;
- сметана 100 г;
- какао 30 г.
Для творожной массы:
- творог 1 кг;
- сахар 200 г;
- ванильный сахар 1 п (8 г);
- крахмал 80 г;
- молоко 250 мл;
- лимон 1 шт.;
- вишни 200 г.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто, для этого нужно соединить муку, разрыхлитель и сахар. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем.
Далее добавляем желтки яиц и сметану. Все тщательно перемешать.
Тесто разделяем на три равные части. В одну часть теста добавляем какао. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и кладем в морозильную камеру. Вторую часть теста тоже кладем в холодильник.
Третью часть теста раскатываем и перекладываем в форму для выпечки. Вместе с формой тесто кладем в холодильник. Теперь сделаем творожную массу. Для этого нужно смешать творог, сахар, ванильный сахар и крахмал.
Сразу в творог наливаем молоко и перебиваем миксером. Добавляем в творожную массу цедру одного лимона.
Отдельно взбиваем белки и добавляем их в творожную массу, осторожно перемешиваем.
Далее на тесто, лежавшее в форме для выпекания в холодильнике, выкладываем половину творожной массы.
Далее выкладываем вишни в собственном соке. Вынимаем шоколадное тесто из морозилки и натираем его на вишни.
На шоколадное тесто выкладываем творожную массу. Сверху натираем третью часть теста.
Выпекать нужно при температуре 160 градусов в течение 1 часа 20 минут.
Раньше мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
Читайте Новини.LIVE!