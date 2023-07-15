Що поїсти влітку в спеку

Літній пікнік. Фото: Freepik

У спеку наш організм функціонує інакше, він зосереджений на охолодженні тіла та підтримці балансу. Тому харчування влітку також має відрізнятися, дуже важливо дотримуватися кількох правил.

Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

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"Процес перетравлення їжі супроводжується виробленням тепла, але вироблення тепла прямо залежить від того, що ми їмо. Чим більше їжа щільна, насичена білками і жирами, тим більше енергії йде на розщеплення цих продуктів, тим більше виробляється тепла. Не дивно, що ніхто не рекомендує, і більшості не хочеться під час спеки їсти важку їжу", — пояснив Комаровський.

Пікнік на природі. Фото: Freepik

Медики та фізіологи рекомендують саме під час спеки зробити акцент на вуглеводи, максимально нещільні та максимально рідкої консистенції.

Чим годувати дитину влітку

"Окрім цього, звертається увага, що саме під час спеки треба прислухатися до такого поняття, як апетит. Якщо у дитини саме під час спеки пропадає апетит, боронь вас боже змушувати її їсти, поки вона сама не попросить", — сказав лікар.

Тому що під час спеки збільшується ризик кишкових інфекцій, а також ризик того, що дитина не зможе елементарно перетравити те, що ви їй дасте.

Легка їжа. Фото: Freepik

"Бо в умовах дефіциту рідини, який можливий, можуть неправильно працювати ферментні системи. Тому ніколи не можна змушувати дітей їсти, але під час спеки дитину, яка не хоче їсти, змушувати вкрай небезпечно", — сказав лікар.

Які продукти особливо рекомендуються у спеку

"Є продукти, які особливо рекомендуються в спеку, наприклад, той же кавун. Є нюанси, деякі експерти з харчування не рекомендують саме в спеку манго, яке має виражену сечогінну дію, а стимулювати сечогінний ефект саме в спеку неправильно. У нас в Україні манго не сильно росте, і за ним потрібно кудись іти, тому тема не дуже актуальна", — пояснив Євген Комаровський.

Дівчина з кавуном. Фото: Freepik

Гостра їжа у спеку

"Перше, що спадає на думку, що гостру їжу в спеку не можна. Але виявляється, що можна і навіть потрібно. Виявляється, у людей є специфічна реакція на гостру їжу, яка називається смакове потовиділення", — зазначив лікар.

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Через деякий час після того, як ви з'їли гостре, організм починає активно потіти, причому не просто потіти, а цілком. Потовиділення дуже потрібне в спеку, і ми повинні це всіляко підтримувати.

Які холодні страви чи їжу їсти у спеку

"Холодне треба їсти правильно, це важливо. Уявіть: спека, ви спітнілий, і ось ви берете морозиво і починаєте ковтати великими шматками. Як тільки щось холодне потрапляє в організм, він розуміє, що всередині щось холодне і починає берегти тепло. В умовах спеки це небезпечно, тому морозиво потрібно їсти повільно", — повідомив Євген Комаровський.

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