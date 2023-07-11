Чи можна отруїтися шаурмою

Як не отруїтися шаурмою влітку
Влітку через спекотну погоду зростає ризик отруєння вуличною їжею. Це виникає через те, що в торгових точках з фастфудом не завжди дотримуються правил зберігання продуктів.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Влітку у всіх містах України стабільно реєструються випадки гострої кишкової інфекції саме після вживання вуличної їжі. Іноді отруєння відбувається у легкій формі, але ризик зараження серйозними інфекціями, такими як Salmonella Enteritidis, значно зростає.
Дуже часто шаурму готують в антисанітарних умовах, незважаючи на те, що прилавки виглядають чистими. Але все ж таки важливо знати кілька правил, які допоможуть вам убезпечити себе, не відмовляючись при цьому від улюбленої їжі.
Як не отруїтися шаурмою влітку
Через те, що часто в шаурмі використовуються дуже ароматні спеції, визначити неякісні або свіжі продукти "на око" просто неможливо. Перші симптоми отруєння можуть з'явитися за кілька годин або наступного дня.
На що звернути увагу при купівлі шаурми:
- слід звернути увагу на зовнішній вигляд торгової точки — якщо МАФ з'явився нещодавно, краще відмовитися від ідеї купити там шаурму;
- зверніть увагу, щоб усі продукти зберігалися у холодильнику. Дуже часто овочі та соуси можна помітити прямо за склом прилавка. Якщо для холодної пори роки таке зберігання є прийнятним, то для літа — категоричними немає;
- зверніть увагу, чи встановлений у торговій точці кран з проточною водою. Сам же продавець має бути у спеціальній захисній формі, у шапочці та з рукавичками. Зверніть увагу, наскільки часто продавець змінює рукавички;
- зверніть увагу на чистоту та своїх рук теж. Незважаючи на те, що вулична їжа найчастіше упаковується в паперові пакети, ви можете отруїтися через власні брудні руки. Пам'ятайте, що та сама холера - це хвороба брудних рук;
- якщо вас щось збентежило в торговій точці з вуличною їжею, не соромтеся просто розвернутися та піти.
Симптоми отруєння:
- нудота;
- блювання;
- діарея;
- підвищення температури;
- головний біль;
- біль в животі.
З появою цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря, не затягуйте, оскільки отруєння може бути спричинене інфекцією, з якою в домашніх умовах не впоратися.
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