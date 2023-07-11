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Як не отруїтися шаурмою влітку

11 липня 2023 11:19
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Чи можна отруїтися шаурмою
Вулична їжа. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Влітку через спекотну погоду зростає ризик отруєння вуличною їжею. Це виникає через те, що в торгових точках з фастфудом не завжди дотримуються правил зберігання продуктів.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Влітку у всіх містах України стабільно реєструються випадки гострої кишкової інфекції саме після вживання вуличної їжі. Іноді отруєння відбувається у легкій формі, але ризик зараження серйозними інфекціями, такими як Salmonella Enteritidis, значно зростає.

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М'ясо для шаурми. Фото: Freepik

Дуже часто шаурму готують в антисанітарних умовах, незважаючи на те, що прилавки виглядають чистими. Але все ж таки важливо знати кілька правил, які допоможуть вам убезпечити себе, не відмовляючись при цьому від улюбленої їжі.

Як не отруїтися шаурмою влітку

Через те, що часто в шаурмі використовуються дуже ароматні спеції, визначити неякісні або свіжі продукти "на око" просто неможливо. Перші симптоми отруєння можуть з'явитися за кілька годин або наступного дня.

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Шаурма з м'ясом. Фото: Freepik

На що звернути увагу при купівлі шаурми:

  1. слід звернути увагу на зовнішній вигляд торгової точки — якщо МАФ з'явився нещодавно, краще відмовитися від ідеї купити там шаурму;
  2. зверніть увагу, щоб усі продукти зберігалися у холодильнику. Дуже часто овочі та соуси можна помітити прямо за склом прилавка. Якщо для холодної пори роки таке зберігання є прийнятним, то для літа — категоричними немає;
  3. зверніть увагу, чи встановлений у торговій точці кран з проточною водою. Сам же продавець має бути у спеціальній захисній формі, у шапочці та з рукавичками. Зверніть увагу, наскільки часто продавець змінює рукавички;
  4. зверніть увагу на чистоту та своїх рук теж. Незважаючи на те, що вулична їжа найчастіше упаковується в паперові пакети, ви можете отруїтися через власні брудні руки. Пам'ятайте, що та сама холера - це хвороба брудних рук;
  5. якщо вас щось збентежило в торговій точці з вуличною їжею, не соромтеся просто розвернутися та піти.
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Шаурма з м'ясом. Фото: Freepik

Симптоми отруєння:

  • нудота;
  • блювання;
  • діарея;
  • підвищення температури;
  • головний біль;
  • біль в животі.

З появою цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря, не затягуйте, оскільки отруєння може бути спричинене інфекцією, з якою в домашніх умовах не впоратися.

Раніше ми писали,чи потрібно приймати вітаміни влітку.

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