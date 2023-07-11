Можно ли отравится шаурмой

Уличная еда. Фото: Freepik

Летом из-за жаркой погоды возрастает риск отравления уличной едой. Это возникает по причине того, что в торговых точках с фастфудом не всегда соблюдаются правила хранения продуктов.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Летом во всех городах Украины стабильно регистрируются случаи острой кишечной инфекции именно после употребления уличной еды. Иногда отравление происходит в легкой форме, но риск заражения серьезными инфекциями, такими как Salmonella Enteritidis, существенно возрастает.

Мясо для шаурмы. Фото: Freepik

Очень часто шаурму готовят в антисанитарных условиях, несмотря на то, что прилавки выглядят чистыми. Но все же важно знать несколько правил, которые помогут вам обезопасить себя, не отказываясь при этом от любимой еды.

Как не отравиться шаурмой летом

Из-за того, что часто в шаурме используются очень ароматные специи, определить некачественные или не свежие продукты "на глаз" просто невозможно. Первые симптомы отравления могут появиться через несколько часов или на следующий день.

Шаурма с мясом. Фото: Freepik

На что обратить внимание при покупке шаурмы:

следует обратить внимание на внешний вид торговой точки — если МАФ появился совсем недавно, лучше отказаться от идеи купить там шаурму; обратите внимание, чтобы все продукты хранились в холодильнике. Очень часто овощи и соусы можно заметить прямо за стеклом прилавка. Если для холодной поры годы такое хранение приемлемо, то для лета — категорические нет; обратите внимание, установлен ли в торговой точки кран с проточной водой. Сам же продавец должен быть в специальной защитной форме, в шапочке и с перчатками. Обратите внимание, насколько часто продавец меняет перчатки; обратите внимание на чистоту и своих рук тоже. Несмотря на то, что уличная еда, чаще всего, упаковывается в бумажные пакеты, вы можете отравиться из-за собственных грязных рук. Помните, что та же холера — это болезнь грязных рук; если вас что-то смутило в торговой точке с уличной едой, не стесняйтесь просто развернуться и уйти.

Шаурма с мясом. Фото: Freepik

Симптомы отравления:

тошнота;

рвота;

диарея;

повышение температуры;

головная боль;

боль в животе.

При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу, не затягивайте, поскольку отравление может быть вызвано инфекцией, с которой в домашних условиях не справиться.

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