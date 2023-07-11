Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Как не отравиться шаурмой летом arrow

Как не отравиться шаурмой летом

11 июля 2023 11:19
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Можно ли отравится шаурмой
Уличная еда. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Летом из-за жаркой погоды возрастает риск отравления уличной едой. Это возникает по причине того, что в торговых точках с фастфудом не всегда соблюдаются правила хранения продуктов. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Летом во всех городах Украины стабильно регистрируются случаи острой кишечной инфекции именно после употребления уличной еды. Иногда отравление происходит в легкой форме, но риск заражения серьезными инфекциями, такими как Salmonella Enteritidis, существенно возрастает. 

null
Мясо для шаурмы. Фото: Freepik

Очень часто шаурму готовят в антисанитарных условиях, несмотря на то, что прилавки выглядят чистыми. Но все же важно знать несколько правил, которые помогут вам обезопасить себя, не отказываясь при этом от любимой еды. 

Как не отравиться шаурмой летом

Из-за того, что часто в шаурме используются очень ароматные специи, определить некачественные или не свежие продукты "на глаз" просто невозможно. Первые симптомы отравления могут появиться через несколько часов или на следующий день. 

null
Шаурма с мясом. Фото: Freepik

На что обратить внимание при покупке шаурмы: 

  1. следует обратить внимание на внешний вид торговой точки — если МАФ появился совсем недавно, лучше отказаться от идеи купить там шаурму;
  2. обратите внимание, чтобы все продукты хранились в холодильнике. Очень часто овощи и соусы можно заметить прямо за стеклом прилавка. Если для холодной поры годы такое хранение приемлемо, то для лета — категорические нет;
  3. обратите внимание, установлен ли в торговой точки кран с проточной водой. Сам же продавец должен быть в специальной защитной форме, в шапочке и с перчатками. Обратите внимание, насколько часто продавец меняет перчатки;
  4. обратите внимание на чистоту и своих рук тоже. Несмотря на то, что уличная еда, чаще всего, упаковывается в бумажные пакеты, вы можете отравиться из-за собственных грязных рук. Помните, что та же холера — это болезнь грязных рук;
  5. если вас что-то смутило в торговой точке с уличной едой, не стесняйтесь просто развернуться и уйти. 
null
Шаурма с мясом. Фото: Freepik

Симптомы отравления:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • повышение температуры;
  • головная боль;
  • боль в животе.

При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу, не затягивайте, поскольку отравление может быть вызвано инфекцией, с которой в домашних условиях не справиться.  

Ранее мы писали, нужно ли принимать витамины летом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз