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Горячая и холодная еда в жару: Комаровский дал рекомендации, как не отравиться

15 июля 2023 05:54
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Алиса Полякова
редактор
Что поесть летом в жару
Летний пикник. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

В жаркую погоду наш организм функционирует иначе, он сосредоточен на охлаждении тела и поддержании баланса. Поэтому питание летом также должно отличаться, очень важно соблюдать несколько правил. 

Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

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"Процесс переваривания пищи сопровождается выработкой тепла, но выработка тепла прямо зависит от того, что мы едим. Чем более пища плотная, насыщенная белками и жирами, тем больше энергии уходит на расщепление этих продукт, тем больше вырабатывается тепла. Не удивительно, что никто не рекомендует, и большинству не хочется во время жары есть тяжелую пищу", — объяснил Комаровский. 

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Пикник на природе. Фото: Freepik

Медики и физиологи рекомендуют именно во время жары сделать акцент на углеводы максимально неплотные и максимально жидкой консистенции. 

Чем кормить ребенка летом

"Кроме этого обращается внимание, что именно во время жары надо прислушиваться к такому понятию, как аппетит. Если у ребенка именно во время жары пропадает аппетит, упаси вас боже заставлять его есть, пока он сам не попросит", — сказал доктор. 

Потому что во время жары увеличивается риск кишечных инфекций, а также риск того, что ребенок не сможет элементарно переварить то, что вы ему дадите. 

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Легкая еда. Фото: Freepik

"Потому что в условиях дефицита жидкости, который возможен, могут неправильно работать ферментные системы. Поэтому никогда нельзя заставлять детей есть, но вовремя жары ребенка, который не хочет есть, заставлять крайне опасно", — сказал врач. 

Какие продукты особо рекомендуются в жару

"Есть продукты, которые особо рекомендуются в жару, например, тот же арбуз. Есть нюансы, некоторые эксперты по питанию не рекомендуют именно в жару манго, которое обладает выраженным мочегонным действием, а стимулировать мочегонный эффект именно в жару не правильно. У нас в Украине манго не сильно растет, и за ним нужно куда-то идти, поэтому тема не сильно актуальная", — объяснил Евгений Комаровский. 

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Девушка с арбузом. Фото: Freepik

Острая еда в жару 

"Первое, что приходит в голову, что острую еду в жару нельзя. Но оказывается, что можно и даже нужно. Оказывается у людей есть специфическая реакция на острую пищу, которая называется вкусовое потоотделение", — отметил доктор. 

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Женщина и мужчина. Фото: Freepik

Через некоторое время после того, как вы съели острое, организм начинает активно потеть, причем не просто потеть, а целиком. Потоотделение очень необходимо в жару и мы должны это всячески поддерживать. 

Какие холодные блюда или еду есть в жару 

"Холодное надо есть правильно, это важно. Представьте жара, вы потный, и вот вы берете мороженное и начинаете глотать большими кусками. Как только что-то холодное попадает в организм, он понимает, что внутри него что-то холодное и начинает беречь тепло. В условиях жары это опасно, поэтому мороженное нужно есть медленно", — сообщил Евгений Комаровский. 

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