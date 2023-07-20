Смачні кабачки: як приготувати - рецепт з відео

Дуже смачний і незвичайний рецепт з кабачків по-мексиканськи
Цей рецепт простий у виконанні, а виходить дуже смачно та красиво. Такі кабачки підійдуть для звичайних будніх і навіть для святкового столу.
Про це повідомила кулінарна блогерка Оксана Пашко.
Вам знадобиться:
- кабачки — 4 шт;
- помідор — 1-2 шт;
- цибуля (велика) — 1 шт;
- куряче філе відварене — 300 г;
- кукурудза консервована (заморожена) — 150 г;
- томатний соус — 150 г;
- сир — 80 г;
- вода — 100 мл;
- олія рослинна — 1 ст. л;
- крохмаль — 1/2 ст. л;
- сіль — 1/3 ст. л;
- часниковий порошок — 1 ч. л;
- паприка солодка мелена — 1 ч. л;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л;
- перець чилі — 1/2 ч. л;
- петрушка — 1 пучок.
Спосіб приготування
Потрібно підготувати кабачки. Візьміть кабачки середнього розміру і розріжте їх навпіл.
За допомогою ложки потрібно дістати серединку, щоб вийшли човники. Далі половинки кабачків викладете на лист і змастіть олією. Поставте в духовку та запікайте при 180 градусах 25-30 хвилин.
Поки запікаються кабачки, підготуйте начинку. Відварене куряче філе наріжте невеликими кубиками. Помідори також потрібно нарізати кубиками. Цибулю також необхідно подрібнити.
На розігріту сковороду з олією викладаємо цибулю і пасеруємо її до золотистості, далі додаємо часниковий порошок та інші спеції. Далі потрібно додати томатний соус.
В окремій склянці з водою розмішайте підлогу ложки крохмалю. Далі цю суміш влийте у сковороду.
Проваріть цю суміш на сковороді 3-5 хвилин, постійно перемішуючи. Потім додайте нарізану курку та кукурудзу, підійде будь-яка, і консервована, і заморожена. Далі додайте помідори.
У серединку кожного кабачка викладіть начинку, посипте тертим сиром і поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 5-10 хвилин. При подачі прикрасьте кабачки зеленню.
Раніше ми писали про найсмачніший і найбюджетніший рецепт кабачків. Для цього рецепту знадобиться лише три інгредієнти.