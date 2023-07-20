Смачні кабачки: як приготувати - рецепт з відео

Човники з кабачків. Фото: YouTube @GotovimOP

Цей рецепт простий у виконанні, а виходить дуже смачно та красиво. Такі кабачки підійдуть для звичайних будніх і навіть для святкового столу.

Про це повідомила кулінарна блогерка Оксана Пашко.

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Вам знадобиться:

кабачки — 4 шт;

помідор — 1-2 шт;

цибуля (велика) — 1 шт;

куряче філе відварене — 300 г;

кукурудза консервована (заморожена) — 150 г;

томатний соус — 150 г;

сир — 80 г;

вода — 100 мл;

олія рослинна — 1 ст. л;

крохмаль — 1/2 ст. л;

сіль — 1/3 ст. л;

часниковий порошок — 1 ч. л;

паприка солодка мелена — 1 ч. л;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л;

перець чилі — 1/2 ч. л;

петрушка — 1 пучок.

Спосіб приготування

Потрібно підготувати кабачки. Візьміть кабачки середнього розміру і розріжте їх навпіл.

Половинки кабачків. Фото: YouTube @GotovimOP

За допомогою ложки потрібно дістати серединку, щоб вийшли човники. Далі половинки кабачків викладете на лист і змастіть олією. Поставте в духовку та запікайте при 180 градусах 25-30 хвилин.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @GotovimOP

Поки запікаються кабачки, підготуйте начинку. Відварене куряче філе наріжте невеликими кубиками. Помідори також потрібно нарізати кубиками. Цибулю також необхідно подрібнити.

Заправка для кабачків. Фото: YouTube @GotovimOP

На розігріту сковороду з олією викладаємо цибулю і пасеруємо її до золотистості, далі додаємо часниковий порошок та інші спеції. Далі потрібно додати томатний соус.

Крохмаль у склянці. Фото: YouTube @GotovimOP

В окремій склянці з водою розмішайте підлогу ложки крохмалю. Далі цю суміш влийте у сковороду.

Начинка у кабачках. Фото: YouTube @GotovimOP

Проваріть цю суміш на сковороді 3-5 хвилин, постійно перемішуючи. Потім додайте нарізану курку та кукурудзу, підійде будь-яка, і консервована, і заморожена. Далі додайте помідори.

Кабачки у духовці. Фото: YouTube @GotovimOP

У серединку кожного кабачка викладіть начинку, посипте тертим сиром і поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 5-10 хвилин. При подачі прикрасьте кабачки зеленню.

Раніше ми писали про найсмачніший і найбюджетніший рецепт кабачків. Для цього рецепту знадобиться лише три інгредієнти.