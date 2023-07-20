Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Безумно вкусный и необычный рецепт из кабачков по-мексикански arrow

Безумно вкусный и необычный рецепт из кабачков по-мексикански

20 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео
Лодочки из кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт простой в исполнении, а получается безумно вкусно и красиво. Такие кабачки подойдут для обычных будних и даже для праздничного стола. 

Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 4 шт;
  • помидор — 1-2 шт;
  • лук (большой) — 1 шт;
  • куриное филе отварное — 300 г;
  • кукуруза консервированная (замороженная) — 150 г;
  • томатный соус — 150 г;
  • сыр — 80 г;
  • вода — 100 мл;
  • масло растительное — 1 ст. л;
  • крахмал — 1/2 ст. л;
  • соль — 1/3 ст. л;
  • чесночный порошок — 1 ч. л;
  • паприка сладкая молотая — 1 ч. л;
  • перец черный молотый — 1/2 ч. л;
  • перец чили — 1/2 ч. л;
  • петрушка — 1 пучок.

Способ приготовления 

Необходимо подготовить кабачки. Возьмите кабачки среднего размера, и разрежьте их пополам. 

null
Половинки кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP

При помощи ложки нужно достать серединку, чтобы получились лодочки. Далее половинки кабачков выложите на противень и смажьте растительным маслом. Поставьте в духовку и запекайте при 180 градусах 25-30 минут. 

null
Жаренный лук. Фото: YouTube @GotovimOP

Пока запекаются кабачки подготовьте начинку. Отварное куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также необходимо нарезать кубиками. Репчатый лук также необходимо измельчить. 

null
Заправка для кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук и пассируем его до золотистости, далее добавляем чесночный порошок и остальные специи. Далее необходимо добавить томатный соус. 

null
Крахмал в стакане. Фото: YouTube @GotovimOP

В отдельном стакане с водой  размешайте пол ложки крахмала. Далее эту смесь влейте в сковороду. 

null
Начинка в кабачках. Фото: YouTube @GotovimOP

Проварите эту смесь на сковороде 3-5 минут постоянно перемешивая. Затем добавьте нарезанную курицу и кукурузу, подойдет любая, и консервированная, и замороженная. Далее добавьте помидоры. 

null
Кабачки в духовке. Фото: YouTube @GotovimOP

В серединку каждого кабачка выложите начинку, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на 5-10 минут. При подаче украсьте кабачки зеленью. 

Ранее мы писали про самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков. Для этого рецепта понадобится всего три ингредиента. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз