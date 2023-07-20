Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Безумно вкусный и необычный рецепт из кабачков по-мексикански
Этот рецепт простой в исполнении, а получается безумно вкусно и красиво. Такие кабачки подойдут для обычных будних и даже для праздничного стола.
Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко.
Вам понадобится:
- кабачки — 4 шт;
- помидор — 1-2 шт;
- лук (большой) — 1 шт;
- куриное филе отварное — 300 г;
- кукуруза консервированная (замороженная) — 150 г;
- томатный соус — 150 г;
- сыр — 80 г;
- вода — 100 мл;
- масло растительное — 1 ст. л;
- крахмал — 1/2 ст. л;
- соль — 1/3 ст. л;
- чесночный порошок — 1 ч. л;
- паприка сладкая молотая — 1 ч. л;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л;
- перец чили — 1/2 ч. л;
- петрушка — 1 пучок.
Способ приготовления
Необходимо подготовить кабачки. Возьмите кабачки среднего размера, и разрежьте их пополам.
При помощи ложки нужно достать серединку, чтобы получились лодочки. Далее половинки кабачков выложите на противень и смажьте растительным маслом. Поставьте в духовку и запекайте при 180 градусах 25-30 минут.
Пока запекаются кабачки подготовьте начинку. Отварное куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также необходимо нарезать кубиками. Репчатый лук также необходимо измельчить.
На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук и пассируем его до золотистости, далее добавляем чесночный порошок и остальные специи. Далее необходимо добавить томатный соус.
В отдельном стакане с водой размешайте пол ложки крахмала. Далее эту смесь влейте в сковороду.
Проварите эту смесь на сковороде 3-5 минут постоянно перемешивая. Затем добавьте нарезанную курицу и кукурузу, подойдет любая, и консервированная, и замороженная. Далее добавьте помидоры.
В серединку каждого кабачка выложите начинку, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на 5-10 минут. При подаче украсьте кабачки зеленью.
Ранее мы писали про самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков. Для этого рецепта понадобится всего три ингредиента.