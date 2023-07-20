Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Лодочки из кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP

Этот рецепт простой в исполнении, а получается безумно вкусно и красиво. Такие кабачки подойдут для обычных будних и даже для праздничного стола.

Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 4 шт;

помидор — 1-2 шт;

лук (большой) — 1 шт;

куриное филе отварное — 300 г;

кукуруза консервированная (замороженная) — 150 г;

томатный соус — 150 г;

сыр — 80 г;

вода — 100 мл;

масло растительное — 1 ст. л;

крахмал — 1/2 ст. л;

соль — 1/3 ст. л;

чесночный порошок — 1 ч. л;

паприка сладкая молотая — 1 ч. л;

перец черный молотый — 1/2 ч. л;

перец чили — 1/2 ч. л;

петрушка — 1 пучок.

Способ приготовления

Необходимо подготовить кабачки. Возьмите кабачки среднего размера, и разрежьте их пополам.

Половинки кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP

При помощи ложки нужно достать серединку, чтобы получились лодочки. Далее половинки кабачков выложите на противень и смажьте растительным маслом. Поставьте в духовку и запекайте при 180 градусах 25-30 минут.

Жаренный лук. Фото: YouTube @GotovimOP

Пока запекаются кабачки подготовьте начинку. Отварное куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также необходимо нарезать кубиками. Репчатый лук также необходимо измельчить.

Заправка для кабачков. Фото: YouTube @GotovimOP

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук и пассируем его до золотистости, далее добавляем чесночный порошок и остальные специи. Далее необходимо добавить томатный соус.

Крахмал в стакане. Фото: YouTube @GotovimOP

В отдельном стакане с водой размешайте пол ложки крахмала. Далее эту смесь влейте в сковороду.

Начинка в кабачках. Фото: YouTube @GotovimOP

Проварите эту смесь на сковороде 3-5 минут постоянно перемешивая. Затем добавьте нарезанную курицу и кукурузу, подойдет любая, и консервированная, и замороженная. Далее добавьте помидоры.

Кабачки в духовке. Фото: YouTube @GotovimOP

В серединку каждого кабачка выложите начинку, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на 5-10 минут. При подаче украсьте кабачки зеленью.

Ранее мы писали про самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков. Для этого рецепта понадобится всего три ингредиента.