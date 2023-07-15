Дослідники назвали ідеальний напій для втамування спраги, і це не вода

Напій для гідратації. Фото: pixabay

Коли людина відчуває спрагу, то вона одразу п'є воду. Проте, за дослідженням Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, є напій, який значно краще поновить водний баланс у тілі людини.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Реакція організму на різні напої

За словами дослідників, газована та негазована вода вправно справляються з швидкою гідратацією організму. Проте напої, які мають невелику кількість цукру, жиру чи білка, справляються з цим ще краще, зберігаючи довше людину гідратованою.

Професор Школи медицини Сент-Ендрюс і автор дослідження Рональд Моган каже, що причина в тому, як саме наш організм реагує на напої.

"Одним із факторів є об’єм напою: чим більше ви п’єте, тим швидше напій витікає з вашого шлунку та всмоктується в кров, де він може розбавляти рідини в організмі та зволожувати вас", — йдеться у повідомленні.

Молоко зволожує організм краще, ніж вода

Іншим фактором зволоження є склад поживних речовин, який міститься у напої. До прикладу, дослідники виявили, що молоко зволожує більше, ніж звичайна вода, адже в ньому є цукор, лактоза, білок та жир. Ці компоненти допомагають сповільнити випорожнення рідини зі шлунку та підтримувати зволоження впродовж довгого часу.

Молоко. Фото: pixabay

Також у молоці міститься натрій, який функціонує, як губка, тому утримує воду в організмі та зменшує кількість сечі.

Розчини для пероральної регідратації, які використовують для лікування діареї, теж працюють таким чином, адже там є невелика кількість цукру, натрій та калій, які сприяють затримці води в організмі.

"Це дослідження говорить нам багато з того, що ми вже знали: електроліти, такі як натрій і калій, сприяють кращій гідратації, тоді як калорії в напоях призводять до уповільнення спорожнення шлунка і, отже, уповільнення сечовипускання", — пояснила дієтологиня, особиста лікарка, тренерка та прессекретарка Академії харчування та дієтології Мелісса Маджумдар, яка не брала участі в дослідженні.

Як бути з колою та соками

Своєю чергою, напої, в яких міститься більше концентрованого цукру, наприклад, фруктові соки та кола, не обов'язково зволожують. Вони можуть довше затримуватися в шлунку, через що спорожнення відбуватиметься повільніше, порівнюючи із звичайною водою.

Кола. Фото: pixabay

"Але як тільки ці напої потрапляють у тонкий кишечник, їх висока концентрація цукру розбавляється під час фізіологічного процесу, який називається осмосом. Цей процес фактично "витягує" воду з організму в тонкий кишечник, щоб розбавити цукор, який містить ці напої. Технічно все, що знаходиться в кишечнику, знаходиться поза вашим тілом", — зазначають у матеріалі.

Чи допомагає пиво або лате зволожити організм

Алкоголь спонукає людину до виділення більшої кількості сечі, тому гідратація буде залежати від загального об’єму напою.

"Пиво призведе до менших втрат води, ніж віскі, оскільки з пивом ви вживаєте більше рідини. Міцні алкогольні напої зневоднюватимуть, а розбавлені — ні", — зауважив Морган.

Якщо ж говорити про каву, то все залежить від того, яка кількість кофеїну міститься в ній.

"Вживання більше 300 мг кофеїну, або приблизно 2-4 чашки кави, може спричинити втрату зайвої рідини, оскільки кофеїн викликає легкий, короткочасний сечогінний ефект", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше лікар Комаровський розповів, як не отруїтися їжею у спекотні дні.