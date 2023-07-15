Исследователи назвали идеальный напиток для утоления жажды, и это не вода

Напиток для гидратации. Фото: pixabay

Когда человек испытывает жажду, он сразу пьет воду. Однако, согласно исследованию Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, есть напиток, который значительно лучше восстановит водный баланс в теле человека.

Об этом пишет CNN.

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Реакция организма на разные напитки

По словам исследователей, газированная и негазированная вода умело справляются с быстрой гидратацией организма. Однако напитки, имеющие небольшое количество сахара, жира или белка, справляются с этим еще лучше, сохраняя дольше гидратирацию человека.

Профессор школы медицины Сент-Эндрюс и автор исследования Рональд Моган говорит, что причина в том, как именно наш организм реагирует на напитки.

"Одним из факторов является объем напитка: чем больше вы пьете, тем быстрее напиток вытекает из вашего желудка и всасывается в кровь, где он может разбавлять жидкости в организме и увлажнять вас", — говорится в сообщении.

Молоко увлажняет организм лучше воды

Другим фактором увлажнения является состав питательных веществ, содержащийся в напитке. К примеру, исследователи обнаружили, что молоко увлажняет больше обычной воды, ведь в нем есть сахар, лактоза, белок и жир. Эти компоненты помогают замедлить выделение жидкости из желудка и поддерживать увлажнение в течение длительного времени.

Также в молоке содержится натрий, который функционирует как губка, поэтому удерживает воду в организме и уменьшает количество мочи.

Молоко. Фото: pixabay

Растворы для пероральной регидратации, которые используют для лечения диареи, тоже работают таким образом, ведь там есть небольшое количество сахара, натрия и калия, которые способствуют задержке воды в организме.

"Это исследование говорит нам многое из того, что мы уже знали: электролиты, такие как натрий и калий, способствуют лучшей гидратации, тогда как калории в напитках приводят к замедлению опорожнения желудка и, следовательно, замедлению мочеиспускания", — объяснила диетолог, личный врач, тренер и пресс-секретарь Академии питания и диетологии Мелисса Маджумдар, которая не участвовала в исследовании.

Как быть с колой и соками

В свою очередь напитки, в которых содержится больше концентрированного сахара, например, фруктовые соки и кола, не обязательно увлажняют. Они могут дольше задерживаться в желудке, поэтому опорожнение будет происходить медленнее, сравнивая с обычной водой.

Кола. Фото: pixabay

"Но как только эти напитки попадают в тонкий кишечник, их высокая концентрация сахара разбавляется во время физиологического процесса, который называется осмосом. Этот процесс фактически "вытаскивает" воду из организма в тонкий кишечник, чтобы разбавить сахар, содержащий эти напитки. Технически все, что находится в кишечнике, находится вне вашего тела", — отмечают в материале.

Помогает ли пиво или латте увлажнить организм

Алкоголь побуждает человека к выделению большего количества мочи, потому гидратация будет зависеть от общего объема напитка.

"Пиво приведет к меньшим потерям воды, чем виски, поскольку с пивом вы употребляете больше жидкости. Крепкие алкогольные напитки будут обезвоживать, а разбавленные — нет", — отметил Морган.

Если же говорить о кофе, то все зависит от того, какое количество кофеина содержится в нем.

"Употребление более 300 мг кофеина, или примерно 2-4 чашек кофе, может привести к потере лишней жидкости, поскольку кофеин вызывает легкий, кратковременный мочегонный эффект", — добавляют в сообщении.

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