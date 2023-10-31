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Для цих неймовірних коржиків знадобиться лише вода, борошно та кисломолочний сир

31 жовтня 2023 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні коржі з сиром — відео рецепт
Коржики з сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже-дуже смачні коржики з найпростіших і найдоступніших інгредієнтів, які є в кожного вдома. Спробуйте приготувати. Також у начинку можна додати сир, буде ще смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • гаряча вода 120 г;
  • борошно 200-220 г;
  • олія 1 ч.л;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • цукор 1/3 ч.л.

Для начинки:

  • сир 300 г;
  • сіль за смаком;
  • часник 1 зубчик;
  • вершкове масло 25-30 г + 30 г для змащування.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно додати в гарячу воду сіль, цукор та олію.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім влити воду в борошно і замісити тісто. Може знадобиться трохи більше борошна, все залежить від вологості борошна.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто потрібно округлити, покласти в пакет або накрити зверху мискою і дати відпочити 5-10 хвилин.

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Сир і масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім посолити сир, додати подрібнений часник, вершкове масло й добре перемішати.

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Тісто для коржиків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно розділити тісто на 6 рівних частин. Кожну частину округлити в кульку.

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Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкатати тісто в коло діаметром близько 24 см. На одну половину коржика викласти начинку.

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Приготування коржика. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити другою половиною і добре зафіксувати краї.

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Коржики на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на сухій сковороді до рум'яності з обох боків. Гарячі коржі змастити вершковим маслом.

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Готові коржики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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