Смачні коржі з сиром — відео рецепт

Для цих неймовірних коржиків знадобиться лише вода, борошно та кисломолочний сир
Дуже-дуже смачні коржики з найпростіших і найдоступніших інгредієнтів, які є в кожного вдома. Спробуйте приготувати. Також у начинку можна додати сир, буде ще смачніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- гаряча вода 120 г;
- борошно 200-220 г;
- олія 1 ч.л;
- сіль 1/3 ч.л;
- цукор 1/3 ч.л.
Для начинки:
- сир 300 г;
- сіль за смаком;
- часник 1 зубчик;
- вершкове масло 25-30 г + 30 г для змащування.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно додати в гарячу воду сіль, цукор та олію.
Потім влити воду в борошно і замісити тісто. Може знадобиться трохи більше борошна, все залежить від вологості борошна.
Тісто потрібно округлити, покласти в пакет або накрити зверху мискою і дати відпочити 5-10 хвилин.
Потім посолити сир, додати подрібнений часник, вершкове масло й добре перемішати.
Потім потрібно розділити тісто на 6 рівних частин. Кожну частину округлити в кульку.
Розкатати тісто в коло діаметром близько 24 см. На одну половину коржика викласти начинку.
Накрити другою половиною і добре зафіксувати краї.
Обсмажити на сухій сковороді до рум'яності з обох боків. Гарячі коржі змастити вершковим маслом.
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