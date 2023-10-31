Вкусные лепешки с творогом — видео рецепт

Для этих невероятных лепешек понадобится только вода, мука и кисломолочный сыр
Очень-очень вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов, которые точно есть у каждого дома. Попробуйте приготовить. Также в начинку можно добавить сыр, будет еще вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода горячая 120 г;
- мука 200-220 г;
- растительное масло 1 ч.л;
- соль 1/3 ч.л;
- сахар 1/3 ч.л.
Для начинки:
- творог 300 г;
- соль по вкусу;
- чеснок 1 зубчик;
- сливочное масло 25-30 г + 30 г для смазывания.
Способ приготовления
Сначала необходимо добавить в горячую воду соль, сахар и растительное масло.
Затем влить воду в муку и замесить тесто. Может понадобится чуть больше муки, все зависит от влажности муки.
Тесто нужно округлить, положить в пакет или накрыть сверху миской и дать отдохнуть 5-10 минут.
Затем посолить творог, добавить измельченный чеснок, сливочное масло и хорошо перемешать.
Затем нужно разделить тесто на 6 равных частей. Каждую часть округлить в шарик.
Раскатать тесто в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку.
Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края.
Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом.
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