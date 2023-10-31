Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Для этих невероятных лепешек понадобится только вода, мука и кисломолочный сыр arrow

Для этих невероятных лепешек понадобится только вода, мука и кисломолочный сыр

31 октября 2023 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные лепешки с творогом — видео рецепт
Лепешки из творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень-очень вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов, которые точно есть у каждого дома. Попробуйте приготовить. Также в начинку можно добавить сыр, будет еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • вода горячая 120 г;
  • мука 200-220 г;
  • растительное масло 1 ч.л;
  • соль 1/3 ч.л;
  • сахар 1/3 ч.л.

Для начинки: 

  • творог 300 г;
  • соль по вкусу;
  • чеснок 1 зубчик;
  • сливочное масло 25-30 г + 30 г для смазывания.

Способ приготовления 

Сначала необходимо добавить в горячую воду соль, сахар и растительное масло. 

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем влить воду в муку и замесить тесто. Может понадобится чуть больше муки, все зависит от влажности муки. 

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто нужно округлить, положить в пакет или накрыть сверху миской и дать отдохнуть 5-10 минут.

null
Творог и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем посолить творог, добавить измельченный чеснок, сливочное масло и хорошо перемешать.

null
Тесто для лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно разделить тесто на 6 равных частей. Каждую часть округлить в шарик. 

null
Добавление творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать тесто в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку.

null
Приготовление лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края. 

null
Лепешки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом.

null
Готовые лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме