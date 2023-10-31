Вкусные лепешки с творогом — видео рецепт

Лепешки из творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень-очень вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов, которые точно есть у каждого дома. Попробуйте приготовить. Также в начинку можно добавить сыр, будет еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода горячая 120 г;

мука 200-220 г;

растительное масло 1 ч.л;

соль 1/3 ч.л;

сахар 1/3 ч.л.

Для начинки:

творог 300 г;

соль по вкусу;

чеснок 1 зубчик;

сливочное масло 25-30 г + 30 г для смазывания.

Способ приготовления

Сначала необходимо добавить в горячую воду соль, сахар и растительное масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем влить воду в муку и замесить тесто. Может понадобится чуть больше муки, все зависит от влажности муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто нужно округлить, положить в пакет или накрыть сверху миской и дать отдохнуть 5-10 минут.

Творог и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем посолить творог, добавить измельченный чеснок, сливочное масло и хорошо перемешать.

Тесто для лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно разделить тесто на 6 равных частей. Каждую часть округлить в шарик.

Добавление творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать тесто в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку.

Приготовление лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края.

Лепешки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом.

Готовые лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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