Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Чому солодкі напої можуть призвести до розладів тривоги arrow

Чому солодкі напої можуть призвести до розладів тривоги

23 травня 2023 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому солодкі напої можуть призвести до розладів тривоги
Дівчина п'є лимонад. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження показало, що солодкі напої можуть викликати почуття тривоги в мишей. Хоча експеримент був проведений на гризунах, вчені не відкидають можливості подібної реакції в людей.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Читайте також:

Як солодкі напої впливають на організм

Вчені помітили тривожну поведінку в мишей після того, як вони споживали воду, що містила підсолоджувач продуктів аспартам у дозі, яка відповідала 15% максимальної добової кількості, рекомендованої Адміністрацією з контролю за харчовими продуктами і ліками (FDA) для людей.

Цікаво, що наслідки вживання цього замінника цукру можна спостерігати в потомстві тварин протягом двох поколінь. Тривогу вимірювали за допомогою різноманітних тестів у лабіринті на кількох поколіннях мишей. Так, дослідники виявили значні зміни в мигдалині, частині мозку, пов’язаній з регуляцією тривоги.

Однак, коли миші отримали дозу лікарського препарату, що використовувався для лікування розладів тривоги у людей, то тривожність зникла. Тобто ліки допомогли врегулювати ті самі реакції в мозку, які змінюються під впливом аспартаму.

Газований напій наливають у келих. Фото: freepik.com

В яких продуктах міститься аспартам

Так, схвалений Управлінням з харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 1981 року, підсолоджувач аспартам широко використовується в низькокалорійних харчових продуктах та напоях, який сьогодні міститься майже в 5 тис. різних продуктів, що споживають як дорослі, так і діти.

Він виготовлений з тих самих будівельних блоків білка, який міститься в повсякденних продуктах, таких як м'ясо, риба та яйця, і використовується у виробництві дієтичних продуктів — низькокалорійних йогуртів, десертів, газованих напоїв з маркуванням sugar free, жувальної гумки, сиропів від кашлю і навіть деяких полівітамінах. 

Прийнята добова доза (ADI) для аспартаму становить 40 мг на кілограм ваги тіла.

Нагадаємо, що нещодавно японська компанія з виробництва морозива створила морозиво з найдорожчих у світі рідкісних компонентів. Результат їхніх старань — морозиво Бякуя — коштує 6696 доларів за порцію. Завдяки шаленій дорожнечі страва вже потрапила у Книгу рекордів Гіннеса. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB