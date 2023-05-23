Чому солодкі напої можуть призвести до розладів тривоги

Дівчина п'є лимонад. Фото: freepik.com

Дослідження показало, що солодкі напої можуть викликати почуття тривоги в мишей. Хоча експеримент був проведений на гризунах, вчені не відкидають можливості подібної реакції в людей.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Вчені помітили тривожну поведінку в мишей після того, як вони споживали воду, що містила підсолоджувач продуктів аспартам у дозі, яка відповідала 15% максимальної добової кількості, рекомендованої Адміністрацією з контролю за харчовими продуктами і ліками (FDA) для людей.

Цікаво, що наслідки вживання цього замінника цукру можна спостерігати в потомстві тварин протягом двох поколінь. Тривогу вимірювали за допомогою різноманітних тестів у лабіринті на кількох поколіннях мишей. Так, дослідники виявили значні зміни в мигдалині, частині мозку, пов’язаній з регуляцією тривоги.

Однак, коли миші отримали дозу лікарського препарату, що використовувався для лікування розладів тривоги у людей, то тривожність зникла. Тобто ліки допомогли врегулювати ті самі реакції в мозку, які змінюються під впливом аспартаму.

Газований напій наливають у келих. Фото: freepik.com

В яких продуктах міститься аспартам

Так, схвалений Управлінням з харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 1981 року, підсолоджувач аспартам широко використовується в низькокалорійних харчових продуктах та напоях, який сьогодні міститься майже в 5 тис. різних продуктів, що споживають як дорослі, так і діти.

Він виготовлений з тих самих будівельних блоків білка, який міститься в повсякденних продуктах, таких як м'ясо, риба та яйця, і використовується у виробництві дієтичних продуктів — низькокалорійних йогуртів, десертів, газованих напоїв з маркуванням sugar free, жувальної гумки, сиропів від кашлю і навіть деяких полівітамінах.

Прийнята добова доза (ADI) для аспартаму становить 40 мг на кілограм ваги тіла.

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