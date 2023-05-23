Почему сладкие напитки могут привести к расстройствам тревоги

Девушка пьет лимонад. Фото: freepik.com

Исследование показало, что сладкие напитки могут вызвать чувство тревоги у мышей. Хотя эксперимент был проведен на грызунах, ученые не исключают возможности подобной реакции у людей.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

Как сладкие напитки влияют на организм

Ученые заметили тревожное поведение мышей после того, как они потребляли воду, содержащую подсластитель продуктов аспартам в дозе, которая соответствовала 15% максимального суточного количества, рекомендованного Администрацией по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) для людей.

Интересно, что последствия употребления этого заменителя сахара можно наблюдать в потомстве животных в течение двух поколений. Тревогу измеряли с помощью различных тестов в лабиринте на нескольких поколениях мышей. Так, исследователи нашли значимые конфигурации в миндалине, части мозга, связанной с регуляцией волнения.

Однако когда мыши получили дозу лекарственного препарата, который использовался для лечения расстройств тревоги у людей, то тревожность исчезла. То есть лекарство помогло урегулировать те же реакции в мозге, которые изменяются под влиянием аспартама.

Газированный напиток наливают в бокал. Фото:freepik.com

В каких продуктах содержится аспартам

Так, одобренный Управлением по пищевым продуктам и медикаментам США (FDA) 1981 г., подсластитель аспартам широко используется в низкокалорийных пищевых продуктах и напитках, который сегодня содержится почти в 5 тыс. различных продуктов, что употребляют как взрослые, так и дети.

Он изготовлен из тех же строительных блоков белка, который содержится в повседневных продуктах, таких как мясо, рыба и яйца, и используется в производстве диетических продуктов — низкокалорийных йогуртов, десертов, газированных напитков с маркировкой sugar free, жевательной резинки, сиропов от кашля, а также некоторых поливитаминах.

Принятая суточная дозировка (ADI) для аспартама составляет 40 мг на килограмм веса тела.

Напомним, что недавно японская компания по производству мороженого создала мороженое из самых дорогих в мире редких компонентов. Результат их стараний – мороженое Бякуя – стоит 6696 долларов за порцию. Благодаря безумной дороговизне блюдо уже попало в Книгу рекордов Гиннеса.