Чи корисний гематоген

Діти та гематоген. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Раніше вважалося, що батончики гематогену — це джерело заліза. Проте з роками склад цього продукту змінився, а його користь визначається, як досить сумнівна, через великий вміст цукру.

Про це повідомила сімейна лікарка, гастроентерологиня Вікторія Дубенюк.

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"Гематоген після відвідування дитячої поліклініки десь у 1995 році мама купувала мені цей батончик і я була щаслива як слон. Назва батончики успадкували від винайденої у Швейцарії наприкінці XIX століття мікстури з яєчних жовтків та бичачої крові. У СРСР вже жорстку варіацію активно просував Держмедторгпром", — розповіла лікарка.

Гематоген на дошці. Фото: google

Чи є залізо в гематогені

Проте сьогоднішні товари, які називаються гематогеном, можуть вироблятися без бичачої крові, часто деградують до просто солодких батончиків, що в кращому разі містять близько 5 мг заліза на 100 грамів продукту.

Подивимося на склад лікарського засобу, діюча речовина:

альбумін чорний харчовий;

1 плитка містить альбуміну чорного харчового 2,5 г;

допоміжні речовини молоко згущене з цукром;

патока крохмальна;

сахароза;

ванілін.

Виробник вказує, що гематоген — джерело повноцінного білка, жирів, вуглеводів та мінералів, які містяться у пропорціях, близьких до складу крові людини. І що препарат стимулює кровотворення, сприяє всмоктуванню заліза у кишечнику, підвищує вміст гемоглобіну у крові, регулює окисно-відновлювальні процеси в організмі.

Жінка в аптеці. Фото: google

Калорійність: в 50 г ( 1 плитка) — 188,5 ккал

Чи є сенс купувати гематоген для споживання заліза

"У двох плитках буде половина щоденної норми для дитини чотирьох-восьми років, яка не страждає на дефіцит цього елемента. А цукру в батончику 37,5 г з 50 г. Тож лікуватися гематогеном, як і просто їжею, не вийде. Та й такий собі продукт, лікарським засобом це важко назвати", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали, що найпоширеніший у світі підсолоджувач оголосять канцерогеном, що викликає рак.