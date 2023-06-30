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Чому гематоген не корисний, як завжди вважалося

30 червня 2023 13:29
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи корисний гематоген
Діти та гематоген. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Раніше вважалося, що батончики гематогену — це джерело заліза. Проте з роками склад цього продукту змінився, а його користь визначається, як досить сумнівна, через великий вміст цукру

Про це повідомила сімейна лікарка, гастроентерологиня Вікторія Дубенюк

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"Гематоген після відвідування дитячої поліклініки десь у 1995 році мама купувала мені цей батончик і я була щаслива як слон. Назва батончики успадкували від винайденої у Швейцарії наприкінці XIX століття мікстури з яєчних жовтків та бичачої крові. У СРСР вже жорстку варіацію активно просував Держмедторгпром", — розповіла лікарка. 

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Гематоген на дошці. Фото: google

Чи є залізо в гематогені 

Проте сьогоднішні товари, які називаються гематогеном, можуть вироблятися без бичачої крові, часто деградують до просто солодких батончиків, що в кращому разі містять близько 5 мг заліза на 100 грамів продукту.

Подивимося на склад лікарського засобу, діюча речовина: 

  • альбумін чорний харчовий; 
  • 1 плитка містить альбуміну чорного харчового 2,5 г; 
  • допоміжні речовини молоко згущене з цукром; 
  • патока крохмальна; 
  • сахароза; 
  • ванілін.

Виробник вказує, що гематоген — джерело повноцінного білка, жирів, вуглеводів та мінералів, які містяться у пропорціях, близьких до складу крові людини. І що препарат стимулює кровотворення, сприяє всмоктуванню заліза у кишечнику, підвищує вміст гемоглобіну у крові, регулює окисно-відновлювальні процеси в організмі.

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Жінка в аптеці. Фото: google

Калорійність: в 50 г ( 1 плитка) — 188,5 ккал 

Чи є сенс купувати гематоген для споживання заліза 

"У двох  плитках буде половина щоденної норми для дитини чотирьох-восьми років, яка не страждає на дефіцит цього елемента. А цукру в батончику 37,5 г з 50 г. Тож лікуватися гематогеном, як і просто їжею, не вийде. Та й такий собі продукт, лікарським засобом це важко назвати", — резюмувала лікарка. 

Раніше ми писали, що найпоширеніший у світі підсолоджувач оголосять канцерогеном, що викликає рак.

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