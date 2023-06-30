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Почему гематоген не полезен, как всегда считалось

30 июня 2023 13:29
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Полезен ли гематоген
Дети и гематоген. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Ранее считалось, что батончики гематогена — это источник железа. Однако с годами состав этого продукта изменился, а его польза определяется, как достаточно сомнительная, из-за большого содержания сахара.

Об этом сообщила семейный врач, гастроэнтеролог Виктория Дубенюк.

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"Гематоген после посещения детской поликлиники где-то в 1995 году мама покупала мне этот батончик и я была счастлива как слон. Название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии в конце XIX века микстуры из яичных желтков и бычьей крови. В СССР уже жесткую вариацию", — рассказала врач.

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Гематоген на доске. Фото: google

Есть ли железо в гематогене

Однако сегодняшние товары, называемые гематогеном, могут производиться без бычьей крови, часто деградируют до просто сладких батончиков, в лучшем случае содержащих около 5 мг железа на 100 граммов продукта.

Посмотрим на состав лекарственного средства, действующее вещество:

  • альбумин черный пищевой;
  • 1 плитка содержит альбумина черного пищевого 2,5 г;
  • вспомогательные вещества сгущенное молоко с сахаром;
  • потока крахмальная;
  • сахароза;
  • ванилин.

Производитель указывает, что гематоген —источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, содержащихся в пропорциях, близких к составу крови человека. И что препарат стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме.

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Женщина в аптеке. Фото: google

Калорийность: в 50 г (1 плитка) - 188,5 ккал

Есть ли смысл покупать гематоген для потребления железа

"В двух плитках будет половина ежедневной нормы для ребенка четырех-восьми лет, которая не страдает дефицитом этого элемента. А сахара в батончике 37,5 г из 50 г. Так что лечиться гематогеном, как и просто едой, не получится. Да и такой себе продукт, лекарственным средством это трудно назвать", — резюмировала врач.

Ранее мы писали, что самый распространенный в мире подсластитель объявят канцерогеном, вызывающим рак.

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