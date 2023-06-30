Полезен ли гематоген

Почему гематоген не полезен, как всегда считалось
Ранее считалось, что батончики гематогена — это источник железа. Однако с годами состав этого продукта изменился, а его польза определяется, как достаточно сомнительная, из-за большого содержания сахара.
Об этом сообщила семейный врач, гастроэнтеролог Виктория Дубенюк.
"Гематоген после посещения детской поликлиники где-то в 1995 году мама покупала мне этот батончик и я была счастлива как слон. Название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии в конце XIX века микстуры из яичных желтков и бычьей крови. В СССР уже жесткую вариацию", — рассказала врач.
Есть ли железо в гематогене
Однако сегодняшние товары, называемые гематогеном, могут производиться без бычьей крови, часто деградируют до просто сладких батончиков, в лучшем случае содержащих около 5 мг железа на 100 граммов продукта.
Посмотрим на состав лекарственного средства, действующее вещество:
- альбумин черный пищевой;
- 1 плитка содержит альбумина черного пищевого 2,5 г;
- вспомогательные вещества сгущенное молоко с сахаром;
- потока крахмальная;
- сахароза;
- ванилин.
Производитель указывает, что гематоген —источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, содержащихся в пропорциях, близких к составу крови человека. И что препарат стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме.
Калорийность: в 50 г (1 плитка) - 188,5 ккал
Есть ли смысл покупать гематоген для потребления железа
"В двух плитках будет половина ежедневной нормы для ребенка четырех-восьми лет, которая не страдает дефицитом этого элемента. А сахара в батончике 37,5 г из 50 г. Так что лечиться гематогеном, как и просто едой, не получится. Да и такой себе продукт, лекарственным средством это трудно назвать", — резюмировала врач.
Ранее мы писали, что самый распространенный в мире подсластитель объявят канцерогеном, вызывающим рак.