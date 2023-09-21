Дуже смачний гарнір з булгуру до будь-якої страви — відео рецепт

Булгур з цибулею та морквою. Фото: Freepik

Обов'язково спробуйте приготувати кашу з булгура. Виходить дуже смачний гарнір, який можна їсти навіть самостійно без нічого.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-українськи.

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Вам знадобиться:

булгур 1 склянка;

вода 2 склянки;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

спеції, сіль, перець;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Беремо склянку булгура, його потрібно промити у холодній воді.

Булгур, морква та цибуля. Фото: YouTube @lnnaFood

Далі потрібно нарізати моркву дрібним кубиком.

Склянка булгура. Фото: YouTube @lnnaFood

Також моркву можна натерти на тертці.

Морква кубиком. Фото: YouTube @lnnaFood

Потім потрібно нарізати цибулю, а також дрібним кубиком.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @lnnaFood

Починаємо обсмажувати на сковороді, спочатку цибулю, а потім додаємо моркву.

Булгур з морквою та цибулею. Фото: YouTube @lnnaFood

Коли цибуля та морква підсмажилися на сковороду, додаємо воду, а потім засипаємо булгур.

Булгур у сковороді. Фото: YouTube @lnnaFood

Готуємо на маленькому вогні 20-25 хвилин.

Булгур з куркою. Фото: YouTube @lnnaFood

Наприкінці додаємо вершкове масло. Наш булгур готовий.

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