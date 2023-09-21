Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Булгур з цибулею та морквою: рецепт супергарніру arrow

Булгур з цибулею та морквою: рецепт супергарніру

21 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний гарнір з булгуру до будь-якої страви — відео рецепт
Булгур з цибулею та морквою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Обов'язково спробуйте приготувати кашу з булгура. Виходить дуже смачний гарнір, який можна їсти навіть самостійно без нічого.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-українськи.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • булгур 1 склянка;
  • вода 2 склянки;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • спеції, сіль, перець;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Беремо склянку булгура, його потрібно промити у холодній воді.

null
Булгур, морква та цибуля. Фото: YouTube @lnnaFood

Далі потрібно нарізати моркву дрібним кубиком.

null
Склянка булгура. Фото: YouTube @lnnaFood

Також моркву можна натерти на тертці.

null
Морква кубиком. Фото: YouTube @lnnaFood

Потім потрібно нарізати цибулю, а також дрібним кубиком.

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @lnnaFood

Починаємо обсмажувати на сковороді, спочатку цибулю, а потім додаємо моркву.

null
Булгур з морквою та цибулею. Фото: YouTube @lnnaFood

Коли цибуля та морква підсмажилися на сковороду, додаємо воду, а потім засипаємо булгур.

null
Булгур у сковороді. Фото: YouTube @lnnaFood

Готуємо на маленькому вогні 20-25 хвилин.

null
Булгур з куркою. Фото: YouTube @lnnaFood

Наприкінці додаємо вершкове масло. Наш булгур готовий.

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше за котлети. Лініві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз