Дуже смачний гарнір з булгуру до будь-якої страви — відео рецепт

Булгур з цибулею та морквою: рецепт супергарніру
Обов'язково спробуйте приготувати кашу з булгура. Виходить дуже смачний гарнір, який можна їсти навіть самостійно без нічого.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-українськи.
Вам знадобиться:
- булгур 1 склянка;
- вода 2 склянки;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- спеції, сіль, перець;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Беремо склянку булгура, його потрібно промити у холодній воді.
Далі потрібно нарізати моркву дрібним кубиком.
Також моркву можна натерти на тертці.
Потім потрібно нарізати цибулю, а також дрібним кубиком.
Починаємо обсмажувати на сковороді, спочатку цибулю, а потім додаємо моркву.
Коли цибуля та морква підсмажилися на сковороду, додаємо воду, а потім засипаємо булгур.
Готуємо на маленькому вогні 20-25 хвилин.
Наприкінці додаємо вершкове масло. Наш булгур готовий.
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