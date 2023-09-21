Очень вкусный гарнир из булгура к любому блюду — видео рецепт

Булгур с луком и морковью. Фото: Freepik

Обязательно попробуйте приготовить такую кашу из булгура. Получается очень вкусный гарнир, который можно есть даже самостоятельно без ничего.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно по-українськи.

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Вам понадобится:

булгур 1 стакан;

вода 2 стакана;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

специи, соль, перец;

сливочное масло.

Способ приготовления

Берем стакан булгура, его нужно промыть в холодной воде.

Булгур, морковь и лук. Фото: YouTube @lnnaFood

Далее нужно нарезать морковь мелким кубиком.

Стакан булгура. Фото: YouTube @lnnaFood

Также ее можно натереть на терке.

Морковь кубиком. Фото: YouTube @lnnaFood

Потом нужно нарезать лук, также мелким кубиком.

Морковь и лук. Фото: YouTube @lnnaFood

Начинаем обжаривать на сковороде, сначала лук, а затем добавляем морковь.

Булгур с морковью и луком. Фото: YouTube @lnnaFood

Когда лук и морковь поджарились, в сковороду добавляем воду, а затем засыпаем булгур.

Булгур в сковороде. Фото: YouTube @lnnaFood

Готовим на маленьком огне на протяжении 20-25 минут.

Булгур с курицей. Фото: YouTube @lnnaFood

В конце добавляем сливочное масло. Наш булгур готов.

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