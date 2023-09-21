Очень вкусный гарнир из булгура к любому блюду — видео рецепт

Булгур с луком и морковью: рецепт супергарнира
Обязательно попробуйте приготовить такую кашу из булгура. Получается очень вкусный гарнир, который можно есть даже самостоятельно без ничего.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно по-українськи.
Вам понадобится:
- булгур 1 стакан;
- вода 2 стакана;
- морковь 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- специи, соль, перец;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Берем стакан булгура, его нужно промыть в холодной воде.
Далее нужно нарезать морковь мелким кубиком.
Также ее можно натереть на терке.
Потом нужно нарезать лук, также мелким кубиком.
Начинаем обжаривать на сковороде, сначала лук, а затем добавляем морковь.
Когда лук и морковь поджарились, в сковороду добавляем воду, а затем засыпаем булгур.
Готовим на маленьком огне на протяжении 20-25 минут.
В конце добавляем сливочное масло. Наш булгур готов.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.