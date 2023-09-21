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Булгур с луком и морковью: рецепт супергарнира

21 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный гарнир из булгура к любому блюду — видео рецепт
Булгур с луком и морковью. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Обязательно попробуйте приготовить такую кашу из булгура. Получается очень вкусный гарнир, который можно есть даже самостоятельно без ничего. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно по-українськи

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Вам понадобится: 

  • булгур 1 стакан;
  • вода 2 стакана;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • специи, соль, перец;
  • сливочное масло. 

Способ приготовления 

Берем стакан булгура, его нужно промыть в холодной воде. 

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Булгур, морковь и лук. Фото: YouTube @lnnaFood

Далее нужно нарезать морковь мелким кубиком.

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Стакан булгура. Фото: YouTube @lnnaFood

Также ее можно натереть на терке. 

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Морковь кубиком. Фото: YouTube @lnnaFood

Потом нужно нарезать лук, также мелким кубиком. 

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Морковь и лук. Фото: YouTube @lnnaFood

Начинаем обжаривать на сковороде, сначала лук, а затем добавляем морковь. 

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Булгур с морковью и луком. Фото: YouTube @lnnaFood

Когда лук и морковь поджарились, в сковороду добавляем воду, а затем засыпаем булгур.

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Булгур в сковороде. Фото: YouTube @lnnaFood

Готовим на маленьком огне на протяжении 20-25 минут. 

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Булгур с курицей. Фото: YouTube @lnnaFood

В конце добавляем сливочное масло. Наш булгур готов. 

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