Простий рецепт морки по-корейськи в домашніх умовах — відео

Морква по-корейськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Швидка і корисна закуска, яка ніколи не набридне. Чудова самостійна страва, яка також може доповнювати салати та канапки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

морква 1 кг;

цукор 1 ст. л.;

сіль 1 ч. л.;

оцет 2 ст. л.;

олія 50 мл;

часник 3-5 зуб.;

приправа для моркви "по-корейськи" 2 ст. л.;

коріандр мелений 1 ч. л.;

паприка 1/2 ч. л.;

перець червоний 1/2 ч. л.;

хмелі-сунелі 1ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти моркву, це можна зробити будь-яким зручним способом.

Морква та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер додаємо часник, його кількість обирайте за власним смаком.

Натерта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі додаємо чорний перець, цукор та спеції.

Морква та часник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо оцет та олію. Все ретельно перемішуємо.

Морква, часник та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

От і все, далі моркву перекладаємо в зручну ємність для зберігання.

Готова морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Краще моркві дати настоятися зі спеціями й можна подавати.

Морква в контейнері. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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