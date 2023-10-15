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Бюджетна та корисна закуска морква по-корейськи

15 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт морки по-корейськи в домашніх умовах — відео
Морква по-корейськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Швидка і корисна закуска, яка ніколи не набридне. Чудова самостійна страва, яка також може доповнювати салати та канапки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • морква 1 кг;
  • цукор 1 ст. л.;
  • сіль 1 ч. л.;
  • оцет 2 ст. л.;
  • олія 50 мл;
  • часник 3-5 зуб.;
  • приправа для моркви "по-корейськи" 2 ст. л.;
  • коріандр мелений 1 ч. л.;
  • паприка 1/2 ч. л.;
  • перець червоний 1/2 ч. л.;
  • хмелі-сунелі 1ст. л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти моркву, це можна зробити будь-яким зручним способом. 

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Морква та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер додаємо часник, його кількість обирайте за власним смаком. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі додаємо чорний перець, цукор та спеції. 

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Морква та часник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо оцет та олію. Все ретельно перемішуємо. 

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Морква, часник та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

От і все, далі моркву перекладаємо в зручну ємність для зберігання. 

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Готова морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Краще моркві дати настоятися зі спеціями й можна подавати. 

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Морква в контейнері. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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