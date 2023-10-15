Простий рецепт морки по-корейськи в домашніх умовах — відео

Бюджетна та корисна закуска морква по-корейськи
Швидка і корисна закуска, яка ніколи не набридне. Чудова самостійна страва, яка також може доповнювати салати та канапки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- морква 1 кг;
- цукор 1 ст. л.;
- сіль 1 ч. л.;
- оцет 2 ст. л.;
- олія 50 мл;
- часник 3-5 зуб.;
- приправа для моркви "по-корейськи" 2 ст. л.;
- коріандр мелений 1 ч. л.;
- паприка 1/2 ч. л.;
- перець червоний 1/2 ч. л.;
- хмелі-сунелі 1ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти моркву, це можна зробити будь-яким зручним способом.
Тепер додаємо часник, його кількість обирайте за власним смаком.
Далі додаємо чорний перець, цукор та спеції.
Потім додаємо оцет та олію. Все ретельно перемішуємо.
От і все, далі моркву перекладаємо в зручну ємність для зберігання.
Краще моркві дати настоятися зі спеціями й можна подавати.
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