Простой рецепт морки по-корейски в домашних условиях —видео

Морковь по-корейски. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Быстрая и полезная закуска, которая никогда не надоест. Прекрасное самостоятельное блюдо, которое также может дополнять салаты и бутерброды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

морковь 1 кг;

сахар 1 ст. л.;

соль 1 ч. л.;

уксус 2 ст. л.;

масло 50 мл;

чеснок 3-5 зуб.;

приправа для моркови "по-корейски" 2 ст. л.;

кориандр молотый 1 ч. л.;

паприка 1/2 ч. л.;

перец красный 1/2 ч. л.;

хмели-сунели 1ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь, это можно сделать любым удобным способом.

Морковь и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь добавляем чеснок, его количество выбирайте по собственному вкусу.

Натертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее добавляем черный перец, сахар и специи.

Морковь и чеснок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем уксус и растительное масло. Все тщательно перемешиваем.

Морковь, чеснок и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вот и все, далее морковь перекладываем в удобную емкость для хранения.

Готовая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Лучше моркови дать настояться со специями и можно подавать.

Морковь в контейнере. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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