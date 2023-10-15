Простой рецепт морки по-корейски в домашних условиях —видео

Бюджетная и полезная закуска морковь по-корейски
Быстрая и полезная закуска, которая никогда не надоест. Прекрасное самостоятельное блюдо, которое также может дополнять салаты и бутерброды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- морковь 1 кг;
- сахар 1 ст. л.;
- соль 1 ч. л.;
- уксус 2 ст. л.;
- масло 50 мл;
- чеснок 3-5 зуб.;
- приправа для моркови "по-корейски" 2 ст. л.;
- кориандр молотый 1 ч. л.;
- паприка 1/2 ч. л.;
- перец красный 1/2 ч. л.;
- хмели-сунели 1ст. л.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть морковь, это можно сделать любым удобным способом.
Теперь добавляем чеснок, его количество выбирайте по собственному вкусу.
Далее добавляем черный перец, сахар и специи.
Затем добавляем уксус и растительное масло. Все тщательно перемешиваем.
Вот и все, далее морковь перекладываем в удобную емкость для хранения.
Лучше моркови дать настояться со специями и можно подавать.
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