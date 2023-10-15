Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Бюджетная и полезная закуска морковь по-корейски arrow

Бюджетная и полезная закуска морковь по-корейски

15 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт морки по-корейски в домашних условиях —видео
Морковь по-корейски. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Быстрая и полезная закуска, которая никогда не надоест. Прекрасное самостоятельное блюдо, которое также может дополнять салаты и бутерброды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь 1 кг;
  • сахар 1 ст. л.;
  • соль 1 ч. л.;
  • уксус 2 ст. л.;
  • масло 50 мл;
  • чеснок 3-5 зуб.;
  • приправа для моркови "по-корейски" 2 ст. л.;
  • кориандр молотый 1 ч. л.;
  • паприка 1/2 ч. л.;
  • перец красный 1/2 ч. л.;
  • хмели-сунели 1ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь, это можно сделать любым удобным способом.

null
Морковь и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь добавляем чеснок, его количество выбирайте по собственному вкусу.

null
Натертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее добавляем черный перец, сахар и специи.

null
Морковь и чеснок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем уксус и растительное масло. Все тщательно перемешиваем.

null
Морковь, чеснок и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вот и все, далее морковь перекладываем в удобную емкость для хранения.

null
Готовая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Лучше моркови дать настояться со специями и можно подавать.

null
Морковь в контейнере. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте квашеных капустных листочков на зиму для голубцов от деревенской хозяйки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз