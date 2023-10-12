Рецепт корисної квашеної капусти на зиму — відео рецепт

Рецепт квашеної бочкової капусти в каструлі або у відрі
Це рецепт смачної квашеної капусти, яка буде довго зберігатися. При заквашуванні капусти важливо дотримуватися кількох правил, щоб вона була з приємним смаком, без гіркоти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Інна. Моє подвір'я.
Вам знадобиться:
- 1 кг 800 грам капусти (уже нарізаної);
- 200 грам моркви (натертої);
- 2 рівні столові ложки солі без чубка (50 грам);
- 1 чайна ложка цукру (за бажанням);
- 1 неповна чайна ложка кмину (за бажанням).
Спосіб приготування
Капусту потрібно натерти та додати до неї натерту моркву. Пересипаємо овочі сіллю та перемішуємо.
Викладаємо у велику ємність. Все потрібно перем'яти, щоб вийшло трохи соку. Накриваємо капусту рушником або марлею, та притискаємо чимось важким.
Важливо пару разів на день робити проколи дерев'яною лопаткою, щоби виходила гіркота, інакше капуста зіпсується.
Капуста при кімнатній температурі сквашується протягом тижня. Готова капуста повністю вкрита прозорим розсолом і стає хрумкою і смачною.
Не ставимо каструлю з капустою біля обігрівачів. Готову капусту перекладаємо у чисті банки і закриваємо щільними капроновими кришками або ж закатуємо металевими.
Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.