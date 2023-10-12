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Рецепт квашеної бочкової капусти в каструлі або у відрі

12 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт корисної квашеної капусти на зиму — відео рецепт
Квашена капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт смачної квашеної капусти, яка буде довго зберігатися. При заквашуванні капусти важливо дотримуватися кількох правил, щоб вона була з приємним смаком, без гіркоти. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Інна. Моє подвір'я.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг 800 грам капусти (уже нарізаної);
  • 200 грам моркви (натертої);
  • 2 рівні столові ложки солі без чубка (50 грам);
  • 1 чайна ложка цукру (за бажанням);
  • 1 неповна чайна ложка кмину (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Капусту потрібно натерти та додати до неї натерту моркву. Пересипаємо овочі сіллю та перемішуємо. 

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Капуста и морква. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Викладаємо у велику ємність. Все потрібно перем'яти, щоб вийшло трохи соку. Накриваємо капусту рушником або марлею, та притискаємо чимось важким. 

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Сіль та капуста. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Важливо пару разів на день робити проколи дерев'яною лопаткою, щоби виходила гіркота, інакше капуста зіпсується.

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Сіль для капусти. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Капуста при кімнатній температурі сквашується протягом тижня. Готова капуста повністю вкрита прозорим розсолом і стає хрумкою і смачною. 

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Капуста у відрі. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Не ставимо каструлю з капустою біля обігрівачів. Готову капусту перекладаємо у чисті банки і закриваємо щільними капроновими кришками або ж закатуємо металевими.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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