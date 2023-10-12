Рецепт корисної квашеної капусти на зиму — відео рецепт

Квашена капуста. Фото: Freepik

Це рецепт смачної квашеної капусти, яка буде довго зберігатися. При заквашуванні капусти важливо дотримуватися кількох правил, щоб вона була з приємним смаком, без гіркоти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Інна. Моє подвір'я.

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Вам знадобиться:

1 кг 800 грам капусти (уже нарізаної);

200 грам моркви (натертої);

2 рівні столові ложки солі без чубка (50 грам);

1 чайна ложка цукру (за бажанням);

1 неповна чайна ложка кмину (за бажанням).

Спосіб приготування

Капусту потрібно натерти та додати до неї натерту моркву. Пересипаємо овочі сіллю та перемішуємо.

Капуста и морква. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Викладаємо у велику ємність. Все потрібно перем'яти, щоб вийшло трохи соку. Накриваємо капусту рушником або марлею, та притискаємо чимось важким.

Сіль та капуста. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Важливо пару разів на день робити проколи дерев'яною лопаткою, щоби виходила гіркота, інакше капуста зіпсується.

Сіль для капусти. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Капуста при кімнатній температурі сквашується протягом тижня. Готова капуста повністю вкрита прозорим розсолом і стає хрумкою і смачною.

Капуста у відрі. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Не ставимо каструлю з капустою біля обігрівачів. Готову капусту перекладаємо у чисті банки і закриваємо щільними капроновими кришками або ж закатуємо металевими.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.