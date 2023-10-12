Рецепт полезной квашеной капусты на зиму — видео рецепт

Рецепт квашеной бочковой капусты в кастрюле или в ведре
Это рецепт вкусной квашеной капусты, которая будет долго храниться. При заквашивании капусты важно соблюдать несколько правил, чтобы она была с приятным вкусом, без горечи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Инна. Мой двор.
Вам понадобится:
- 1 кг 800 грамм капусты (уже нарезанной);
- 200 грамм моркови (натертой);
- 2 уровня столовых ложки соли без челки (50 грамм);
- 1 чайная ложка сахара (по желанию);
- 1 неполная чайная ложка тмина (по желанию).
Способ приготовления
Капусту нужно натереть и добавить в нее натертую морковь. Пересыпаем овощи солью и перемешиваем.
Выкладываем в большую емкость. Все нужно перемять, чтобы получилось немного сока. Накрываем капусту полотенцем или марлей и прижимаем чем-то тяжелым.
Важно пару раз в день делать проколы деревянной лопаткой, чтобы получалась горечь, иначе капуста испортится.
Капуста при комнатной температуре сквашивается в течение недели. Готовая капуста полностью покрыта прозрачным рассолом и становится хрустящей и вкусной.
Не ставим кастрюлю с капустой у обогревателей. Готовую капусту перекладываем в чистые банки и закрываем плотными капроновыми крышками или же закатываем металлическими.
Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.