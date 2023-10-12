Рецепт полезной квашеной капусты на зиму — видео рецепт

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Это рецепт вкусной квашеной капусты, которая будет долго храниться. При заквашивании капусты важно соблюдать несколько правил, чтобы она была с приятным вкусом, без горечи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Инна. Мой двор.

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Вам понадобится:

1 кг 800 грамм капусты (уже нарезанной);

200 грамм моркови (натертой);

2 уровня столовых ложки соли без челки (50 грамм);

1 чайная ложка сахара (по желанию);

1 неполная чайная ложка тмина (по желанию).

Способ приготовления

Капусту нужно натереть и добавить в нее натертую морковь. Пересыпаем овощи солью и перемешиваем.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Выкладываем в большую емкость. Все нужно перемять, чтобы получилось немного сока. Накрываем капусту полотенцем или марлей и прижимаем чем-то тяжелым.

Соль и капуста. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Важно пару раз в день делать проколы деревянной лопаткой, чтобы получалась горечь, иначе капуста испортится.

Соль для капусты. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Капуста при комнатной температуре сквашивается в течение недели. Готовая капуста полностью покрыта прозрачным рассолом и становится хрустящей и вкусной.

Капуста в ведре. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Не ставим кастрюлю с капустой у обогревателей. Готовую капусту перекладываем в чистые банки и закрываем плотными капроновыми крышками или же закатываем металлическими.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.