Дивовижна і проста страва з лаваша — відео рецепт

Сирний пиріг.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо ви любитель сиру, то цей пиріг з лаваша вам сподобається. Виходить дуже смачно, при цьому не треба поратися приготуванням з тіста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.

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Вам знадобиться:

лаваш 200 г;

яйця 3 шт;

сіль за смаком;

молоко 150 мл;

сир 100 г;

сир 150-200 г;

зелень до смаку.

Спосіб приготування

У тарілці змішуємо 3 яйця, додаємо сіль, 100 г кисломочного сиру і ретельно перемішуємо.

Курячі яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Потім додаємо 150 мл молока, перемішуємо та додаємо тертий сир.

Тертий сир. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Наша начинка готова, залишилося додати лише зелень. Це може бути петрушка, кріп чи кінза.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі беремо форму для випікання, нарізаємо лаваш формою, викладаємо два листи лаваша, кладемо начинку, потім накриваємо лавашем.

Лаваш у формі для запікання. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Так необхідно чергувати, доки не закінчиться лаваш та начинка. Зверху викладаємо тертий сир.

Начинка на лаваші. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Ставимо в духовку для випікання за температури 200 градусів протягом 25-30 хвилин.

Лаваш у духовці. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Подавати можна як у гарячому вигляді, так і холодному.

Пиріг із сиром. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

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