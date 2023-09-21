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Банальний лаваш, а яка смакота: простий і швидкий сирний пиріг

21 вересня 2023 21:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Дивовижна і проста страва з лаваша — відео рецепт
Сирний пиріг.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Якщо ви любитель сиру, то цей пиріг з лаваша вам сподобається. Виходить дуже смачно, при цьому не треба поратися приготуванням з тіста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.

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Вам знадобиться:

  • лаваш 200 г;
  • яйця 3 шт;
  • сіль за смаком;
  • молоко 150 мл;
  • сир 100 г;
  • сир 150-200 г;
  • зелень до смаку.

Спосіб приготування

У тарілці змішуємо 3 яйця, додаємо сіль, 100 г кисломочного сиру і ретельно перемішуємо.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Потім додаємо 150 мл молока, перемішуємо та додаємо тертий сир.

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Тертий сир. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Наша начинка готова, залишилося додати лише зелень. Це може бути петрушка, кріп чи кінза.

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Нарізана зелень. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі беремо форму для випікання, нарізаємо лаваш формою, викладаємо два листи лаваша, кладемо начинку, потім накриваємо лавашем.

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Лаваш у формі для запікання. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Так необхідно чергувати, доки не закінчиться лаваш та начинка. Зверху викладаємо тертий сир.

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Начинка на лаваші. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Ставимо в духовку для випікання за температури 200 градусів протягом 25-30 хвилин.

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Лаваш у духовці. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Подавати можна як у гарячому вигляді, так і холодному.

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Пиріг із сиром. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

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