Дивовижна і проста страва з лаваша — відео рецепт

Банальний лаваш, а яка смакота: простий і швидкий сирний пиріг
Якщо ви любитель сиру, то цей пиріг з лаваша вам сподобається. Виходить дуже смачно, при цьому не треба поратися приготуванням з тіста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.
Вам знадобиться:
- лаваш 200 г;
- яйця 3 шт;
- сіль за смаком;
- молоко 150 мл;
- сир 100 г;
- сир 150-200 г;
- зелень до смаку.
Спосіб приготування
У тарілці змішуємо 3 яйця, додаємо сіль, 100 г кисломочного сиру і ретельно перемішуємо.
Потім додаємо 150 мл молока, перемішуємо та додаємо тертий сир.
Наша начинка готова, залишилося додати лише зелень. Це може бути петрушка, кріп чи кінза.
Далі беремо форму для випікання, нарізаємо лаваш формою, викладаємо два листи лаваша, кладемо начинку, потім накриваємо лавашем.
Так необхідно чергувати, доки не закінчиться лаваш та начинка. Зверху викладаємо тертий сир.
Ставимо в духовку для випікання за температури 200 градусів протягом 25-30 хвилин.
Подавати можна як у гарячому вигляді, так і холодному.
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