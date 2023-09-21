Удивительное и простое блюдо из лаваша — видео рецепт

Банальный лаваш, а какая вкуснятина: простой и быстрый сырный пирог
Если вы любитель сыра, то этот пирог из лаваша вам точно понравится. Получается очень вкусно, при этом не надо возиться приготовлением с теста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.
Вам понадобится:
- лаваш 200 г;
- яйца 3 шт;
- соль по вкусу;
- молоко 150 мл;
- творог 100 г;
- сыр 150-200 г;
- зелень по вкусу.
Способ приготовления
В тарелке смешиваем 3 яйца, добавляем соль, 100 гр творога и тщательно перемешиваем.
Затем добавляем 150 мл молока, перемешиваем и добавляем тертый сыр.
Наша начинка готова, осталось добавить только зелень. Это может быть петрушка, укроп или кинза.
Далее берем форму для выпекания, нарезаем лаваш по форме, выкладываем два листа лаваша, кладем начинку, затем накрываем лавашом.
Так необходимо чередовать, пока не закончится лаваш и начинка. Сверху выкладываем тертый сыр.
Ставим в духовку для выпекания при температуре 200 градусов на протяжении 25-30 минут.
Подавать можно как в горячем виде, так и в холодном.
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