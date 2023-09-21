Удивительное и простое блюдо из лаваша — видео рецепт

Сырный пирог. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Если вы любитель сыра, то этот пирог из лаваша вам точно понравится. Получается очень вкусно, при этом не надо возиться приготовлением с теста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.

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Вам понадобится:

лаваш 200 г;

яйца 3 шт;

соль по вкусу;

молоко 150 мл;

творог 100 г;

сыр 150-200 г;

зелень по вкусу.

Способ приготовления

В тарелке смешиваем 3 яйца, добавляем соль, 100 гр творога и тщательно перемешиваем.

Куриные яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Затем добавляем 150 мл молока, перемешиваем и добавляем тертый сыр.

Тертый сыр. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Наша начинка готова, осталось добавить только зелень. Это может быть петрушка, укроп или кинза.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее берем форму для выпекания, нарезаем лаваш по форме, выкладываем два листа лаваша, кладем начинку, затем накрываем лавашом.

Лаваш в форме для запекания. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Так необходимо чередовать, пока не закончится лаваш и начинка. Сверху выкладываем тертый сыр.

Начинка на лаваше. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Ставим в духовку для выпекания при температуре 200 градусов на протяжении 25-30 минут.

Лаваш в духовке. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Подавать можно как в горячем виде, так и в холодном.

Пирог с сыром. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

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