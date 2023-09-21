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Банальный лаваш, а какая вкуснятина: простой и быстрый сырный пирог

21 сентября 2023 21:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Удивительное и простое блюдо из лаваша — видео рецепт
Сырный пирог. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если вы любитель сыра, то этот пирог из лаваша вам точно понравится. Получается очень вкусно, при этом не надо возиться приготовлением с теста. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова

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Вам понадобится: 

  • лаваш 200 г;
  • яйца 3 шт;
  • соль по вкусу;
  • молоко 150 мл;
  • творог 100 г;
  • сыр 150-200 г;
  • зелень по вкусу. 

Способ приготовления 

В тарелке смешиваем 3 яйца, добавляем соль, 100 гр творога и тщательно перемешиваем. 

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Куриные яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Затем добавляем 150 мл молока, перемешиваем и добавляем тертый сыр. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Наша начинка готова, осталось добавить только зелень. Это может быть петрушка, укроп или кинза. 

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Нарезанная зелень. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее берем форму для выпекания, нарезаем лаваш по форме, выкладываем два листа лаваша, кладем начинку, затем накрываем лавашом. 

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Лаваш в форме для запекания. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Так необходимо чередовать, пока не закончится лаваш и начинка. Сверху выкладываем тертый сыр. 

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Начинка на лаваше. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Ставим в духовку для выпекания при температуре 200 градусов на протяжении 25-30 минут.  

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Лаваш в духовке. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Подавать можно как в горячем виде, так и в холодном. 

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Пирог с сыром. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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