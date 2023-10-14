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А ви знаєте? Як довго зберігати сушені гриби, щоб були смачними та безпечними

14 жовтня 2023 09:00
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як довго можна зберігати сушені гриби і як краще це робити: корисні поради
Сушені лісові гриби на зиму. Фото: dietetycy.org.pl
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В Україні триває сезон збору лісових грибів. Цей запашний дарунок природи грибники маринують, засолюють, заморожують і, звичайно, сушать на зиму. Сушений гриб — дуже цінний продукт в кулінарії, з якого можна приготувати безліч страв. 

А щоб грибні страви були не тільки смачні, а ще й безпечні, гриби необхідно правильно зберігати й не перевищувати терміни їх зберігання. Як це правильно зробити, розповідаємо далі. 

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Як правильно вибрати тару для сушених грибів 

Найбільше для зберігання грибів підходить керамічна тара з кліпсами або вакуумні контейнери. Тару слід простерилізувати та гарно висушити. 

Якщо обирати скляні банки, то тут є як мінуси, так і плюси. Гриби будуть захищені від молі, але не буде доступу кисню. Обирайте краще банки з темного скла, щоб зменшити вплив сонячного світла. А також двічі на місяць відкривайте банки, щоб провітрити.

Гарним варіантом також будуть бавовняні мішечки. У них грибочки "дихатимуть". А щоб не завелись комахи, слід мішечки просочити в солоному розчині та висушити. Це відлякає шкідників.

У тканинних мішечках можна зберігати:

  • білі гриби;
  • польські гриби;
  • печериці;
  • гливи. 

Через втрату смаку та аромату не можна зберігати у мішках: 

  • лисички;
  • підосичник.

Бюджетний варіант — паперові пакети та картонні коробки. Але з часом обов'язково заведуться дрібні комахи.

Якщо зберігати у дерев'яних ящиках, бажано перестелити папером і закрити тару герметично. 

Також гриби можна зберігати на нитці, якщо ви їх сушили у вигляді "гірлянди".

 

Як правильно вибрати тару для сушених грибів
Сушені лісові гриби на зиму. Фото: shutterstock.com

Де найкраще зберігати сушені гриби

Приміщення, де зберігатимуться гриби, має бути гарно провітрюваним та сухим. Температура навіть взимку не повинна падати нижче 11 градусів. Під впливом повітря та вологи сухі гриби можуть втратити свій насичений смак та аромат.

Якщо живете у квартирі, то найкраще місце для зберігання — темна комора, яка добре провітрюється та у ній немає вологості.

У жодному випадку не можна залишати сушені гриби у підвалі чи льоху. Через високу вологість вони запліснявіють. Також не зберігайте сушені гриби біля продуктів із сильними запахами, до прикладу зі спеціями, оскільки вони можуть вплинути на аромат грибів.

 

Де найкраще зберігати сушені гриби
Сушені білі гриби. Фото: google.com

Скільки можна зберігати сушені гриби, щоб були безпечними та смачними — терміни

Термін зберігання сушених грибів залежить від таких факторів:

  • якість сушіння;
  • вид грибів;
  • показник температури в приміщенні;
  • показник вологи в приміщенні;
  • тара. 

Найдовше можуть зберігатися:

  • білі гриби;
  • боровики;
  • лисички;
  • опеньки.

Якщо дотриматися всіх умов, термін їх придатності — 2-3 роки.

Сухі гриби у промисловій тарі можна використовувати до 1,5 року. Але потім потрібно уважно перевірити стан сушіння: зовнішній вигляд та запах. Якщо вони не покрилися цвіллю, не завилися комахи, немає попрілості та гриби не кришаться — їх ще можна вживати.

Найкоротший термін зберігання у підберезників і підосичників — 1 рік. Після цього вони втрачають смак.

 

Раніше ми ділилися цінними порадами, як правильно чистити білі гриби, щоб позбутися бруду та не зіпсувати смак.

Нагадаємо, ми писали, як краще сушити гриби на зиму, щоб зберегти смак та аромат.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем грибника на осінь 2023 року, який допоможе вибрати найвдаліші дні для тихого полювання.

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