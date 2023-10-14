Как долго можно хранить сушеные грибы и как лучше это делать: полезные советы

А вы знаете? Как долго хранить сушеные грибы, чтобы были вкусными и безопасными
В Украине продолжается сезон сбора лесных грибов. Этот ароматный подарок природы грибники маринуют, засаливают, замораживают и, конечно, сушат на зиму. Сушеный гриб — очень ценный продукт в кулинарии, из которого можно приготовить множество блюд.
А чтобы грибные блюда были не только вкусные, но и безопасные, грибы необходимо правильно хранить и не превышать сроки их хранения. Как это правильно сделать, рассказываем далее.
Как правильно выбрать тару для сушеных грибов
Больше всего для хранения грибов подходит керамическая тара с клипсами или вакуумные контейнеры. Тару следует простерилизовать и хорошо высушить.
Если выбирать стеклянные банки, то здесь есть как минусы, так и плюсы. Грибы будут защищены от моли, но не будет доступа кислорода. Выбирайте лучше банки из темного стекла, чтобы уменьшить влияние солнечного света. А также дважды в месяц открывайте банки, чтобы проветрить.
Хорошим вариантом также будут хлопчатобумажные мешочки. В них грибочки будут "дышать". А чтобы не завелись насекомые, следует мешочки пропитать в соленом растворе и высушить. Это отпугивает вредителей.
В тканевых мешочках можно хранить:
- белые грибы;
- польские грибы;
- шампиньоны;
- вешенки.
Из-за потери вкуса и аромата не можно хранить в мешках:
- лисички;
- подосиновики.
Бюджетный вариант — бумажные пакеты и картонные коробки. Но со временем обязательно заведутся мелкие насекомые.
Если хранить в деревянных ящиках, лучше перестелить бумагой и закрыть тару герметично.
Также грибы можно хранить на нити, если вы их сушили в виде "гирлянды".
Где лучше хранить сушеные грибы
Помещение, где будут храниться грибы, должно быть хорошо проветриваемым и сухим. Температура даже зимой не должна падать ниже 11 градусов. Под влиянием воздуха и влаги сухие грибы могут утратить свой насыщенный вкус и аромат.
Если живете в квартире, то лучшее место для хранения — темный чулан, который хорошо проветривается и в нем нет влажности.
Ни в коем случае нельзя оставлять сушеные грибы в подвале или погребе. Из-за высокой влажности они заплесневеют. Также не храните сушеные грибы возле продуктов с сильными запахами, например со специями, поскольку они могут повлиять на аромат грибов.
Сколько можно хранить сушеные грибы, чтобы были безопасными и вкусными.
Срок хранения сушеных грибов зависит от следующих факторов:
- качество сушки;
- вид грибов;
- показатель температуры в помещении;
- показатель влаги в помещении;
- тара.
Дольше всего могут храниться:
- белые грибы;
- боровики;
- лисички;
- опята.
Если соблюдать все условия срок их годности — 2-3 года.
Сухие грибы в промышленной таре можно использовать до 1,5 лет. Но потом следует внимательно проверить состояние сушки: внешний вид и запах. Если они не покрылись плесенью, не завились насекомые, нет опрелости и грибы не крошатся — их можно употреблять.
Самый маленький срок хранения у подберезовиков и подосиновиков — 1 год. После этого они теряют вкус.
Раньше мы делились ценными советами, как правильно чистить белые грибы, чтобы избавиться от грязи и не испортить вкус.
Напомним, мы писали, как лучше сушить грибы на зиму, чтобы сохранить вкус и аромат.
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