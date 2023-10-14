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А вы знаете? Как долго хранить сушеные грибы, чтобы были вкусными и безопасными

14 октября 2023 09:00
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как долго можно хранить сушеные грибы и как лучше это делать: полезные советы
Сушеные лесные грибы на зиму. Фото: dietetycy.org.pl
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В Украине продолжается сезон сбора лесных грибов. Этот ароматный подарок природы грибники маринуют, засаливают, замораживают и, конечно, сушат на зиму. Сушеный гриб — очень ценный продукт в кулинарии, из которого можно приготовить множество блюд.

А чтобы грибные блюда были не только вкусные, но и безопасные, грибы необходимо правильно хранить и не превышать сроки их хранения. Как это правильно сделать, рассказываем далее.

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Как правильно выбрать тару для сушеных грибов

Больше всего для хранения грибов подходит керамическая тара с клипсами или вакуумные контейнеры. Тару следует простерилизовать и хорошо высушить.

Если выбирать стеклянные банки, то здесь есть как минусы, так и плюсы. Грибы будут защищены от моли, но не будет доступа кислорода. Выбирайте лучше банки из темного стекла, чтобы уменьшить влияние солнечного света. А также дважды в месяц открывайте банки, чтобы проветрить.

Хорошим вариантом также будут хлопчатобумажные мешочки. В них грибочки будут "дышать". А чтобы не завелись насекомые, следует мешочки пропитать в соленом растворе и высушить. Это отпугивает вредителей.

В тканевых мешочках можно хранить:

  • белые грибы;
  • польские грибы;
  • шампиньоны;
  • вешенки.

Из-за потери вкуса и аромата не можно хранить в мешках:

  • лисички;
  • подосиновики.

Бюджетный вариант — бумажные пакеты и картонные коробки. Но со временем обязательно заведутся мелкие насекомые.

Если хранить в деревянных ящиках, лучше перестелить бумагой и закрыть тару герметично.

Также грибы можно хранить на нити, если вы их сушили в виде "гирлянды".

 

Как правильно выбрать тару для сушеных грибов
Сушеные лесные грибы на зиму. Фото: shutterstock.com

Где лучше хранить сушеные грибы

Помещение, где будут храниться грибы, должно быть хорошо проветриваемым и сухим. Температура даже зимой не должна падать ниже 11 градусов. Под влиянием воздуха и влаги сухие грибы могут утратить свой насыщенный вкус и аромат.

Если живете в квартире, то лучшее место для хранения — темный чулан, который хорошо проветривается и в нем нет влажности.

Ни в коем случае нельзя оставлять сушеные грибы в подвале или погребе. Из-за высокой влажности они заплесневеют. Также не храните сушеные грибы возле продуктов с сильными запахами, например со специями, поскольку они могут повлиять на аромат грибов.

 

Где лучше хранить сушеные грибы
Сушеные белые грибы. Фото: google.com

Сколько можно хранить сушеные грибы, чтобы были безопасными и вкусными.

Срок хранения сушеных грибов зависит от следующих факторов:

  • качество сушки;
  • вид грибов;
  • показатель температуры в помещении;
  • показатель влаги в помещении;
  • тара.

Дольше всего могут храниться:

  • белые грибы;
  • боровики;
  • лисички;
  • опята.

Если соблюдать все условия срок их годности — 2-3 года.

Сухие грибы в промышленной таре можно использовать до 1,5 лет. Но потом следует внимательно проверить состояние сушки: внешний вид и запах. Если они не покрылись плесенью, не завились насекомые, нет опрелости и грибы не крошатся — их можно употреблять.

Самый маленький срок хранения у подберезовиков и подосиновиков — 1 год. После этого они теряют вкус.

 

Раньше мы делились ценными советами, как правильно чистить белые грибы, чтобы избавиться от грязи и не испортить вкус.

Напомним, мы писали, как лучше сушить грибы на зиму, чтобы сохранить вкус и аромат.

Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем грибника на осень 2023 года, который поможет выбрать самые удачные дни для тихой охоты.

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